快訊

88歲獨居婦在家跌倒「不慌張也不害怕」 頭一次體悟老去的真諦

才退休半年！高雄68歲名醫「牛伯伯」車禍亡 病患嘆：又少一個好醫生

黃仁勳婚外情風波延燒！「外遇同款」穿搭遭起底 Dior粉洋裝要價10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

亞股強彈 韓股一度漲5%記憶體領軍 日股漲近3%半導體強勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞洲股市跟隨美股前市大漲。圖為韓股Kospi指數今天上漲。歐新社
亞洲股市跟隨美股前市大漲。圖為韓股Kospi指數今天上漲。歐新社

亞洲股市跟隨美股前市大漲，韓股盤初一度大漲逾5%，日股上漲近3%。在科技股反彈、油價大幅下跌的帶動下，美股主要指數創下七個月來最佳單日表現。

南韓Kospi指數上漲約4%，報5,215點，盤初一度大漲超過5%。

南韓記憶體晶片大廠SK海力士大漲8.01%，三星電子上漲5.32%，三星SDI則上漲6.27%。

日本日經225指數上漲2.77%，報60,406點。涵蓋亞洲多國股市的廣泛指標上漲1.5%，美股主要指數期貨也小幅走高。

日本方面，科技投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）大漲12%，半導體測試設備廠愛德萬測試（Advantest）上漲5.41%。半導體設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）上漲5.88%，Lasertec與Disco則分別上漲6.34%及6.95%。

其他市場方面，布蘭特原油在前一個交易日重挫近6%、收在每桶93美元以下後，美國原油在亞洲盤延續跌勢。美國總統川普表示，沒有必要進一步對伊朗發動攻擊，但美軍仍處於「嚴陣以待、隨時準備出擊」的狀態，這番言論顯示他正著手逐步結束這場衝突。

亞洲科技股走揚，主要受到華爾街前一交易日強勁表現帶動。周一，標普500指數創下自4月8日以來最大單日漲幅。費城半導體指數大漲近7%，那斯達克100指數則收高3.4%。

這波反彈發生在全球科技股上週大幅遭到拋售之後。當時市場憂慮，民主黨在美國期中選舉中大勝，可能導致政府對資料中心開發祭出更嚴格的限制，進而衝擊AI晶片及相關基礎設施的需求。

韓股 亞股 日股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股收盤／三大指數強彈逾2% 費半狂飆6.8% 輝達獨憔悴大跌4%

台股強彈逾1,500點收復4萬1！台積電領軍反攻、記憶體掀漲停潮

黃仁勳認婚外情 輝達股價看跌近3% 亞洲供應鏈恐受波及

國安基金+限空令！台股盤中飆逾2,650點、220檔漲停 台積電貢獻逾千點

相關新聞

數字亮眼民間無感 越南恐陷「9.95%悖論」經濟迷思

越南前3季GDP年增率衝上9.95%，亮眼數據背後卻與民間實際感受存在落差，媒體形容為「悖論」。受通膨與經營成本飆升擠壓...

整理包／AI競賽不能沒有黃仁勳？市場押注他今年底前卸任機率15%

AI競賽為何少不了黃仁勳？輝達（NVIDIA）這位掌門人在分析師眼中「不是普通執行長」，影響力從晶片供應延伸到整個AI產業。綜合路透、法新社報導與預測市場平台Kalshi資訊，以下整理六大重點。

亞股強彈 韓股一度漲5%記憶體領軍 日股漲近3%半導體強勢

亞洲股市跟隨美股前市大漲，韓股盤初一度大漲逾5%，日股上漲近3%。在科技股反彈、油價大幅下跌的帶動下，美股主要指數創下七個月來最佳單日表現。

布蘭特油價大跌5.8%後持續疲弱 川普淡化後續攻擊伊朗可能性

國際油價持續回落，西德州中級原油（WTI）期貨今天（10日）開盤後下跌，朝每桶86美元靠近，布蘭特油價周一（9日）收盤重挫5.8%。由於美國總統川普表示，可能不需要對伊朗發動進一步攻擊，使油價徘徊在8月以來最低水準。

台積電ADR勁揚3.5% 台指期夜盤大漲1,064點

台股ADR周一（9日）漲跌互見，台積電ADR收盤勁揚超過3%，報每股388.62美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,551.13元，較台北交易股票溢價率為14.14%。

美股收盤／三大指數強彈逾2% 費半狂飆6.8% 輝達獨憔悴大跌4%

美國股市三大指數周一（9日）強勁反彈超過2%，從去年4月以來最大單周跌幅中回升，標普500指數創下逾七個月來最大漲幅，以晶片股為主的費城半導體指數更大漲6.8%。投資者在上周科技股引領的急跌後入場買進，油價下跌也提振了市場。不過，輝達（NVIDIA）因執行長黃仁勳的爭議事件而大跌4%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。