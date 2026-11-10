亞股強彈 韓股一度漲5%記憶體領軍 日股漲近3%半導體強勢

亞洲股市跟隨美股前市大漲，韓股盤初一度大漲逾5%，日股上漲近3%。在科技股反彈、油價大幅下跌的帶動下，美股主要指數創下七個月來最佳單日表現。

南韓Kospi指數上漲約4%，報5,215點，盤初一度大漲超過5%。

南韓記憶體晶片大廠SK海力士大漲8.01%，三星電子上漲5.32%，三星SDI則上漲6.27%。

日本日經225指數上漲2.77%，報60,406點。涵蓋亞洲多國股市的廣泛指標上漲1.5%，美股主要指數期貨也小幅走高。

日本方面，科技投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）大漲12%，半導體測試設備廠愛德萬測試（Advantest）上漲5.41%。半導體設備製造商東京威力科創（Tokyo Electron）上漲5.88%，Lasertec與Disco則分別上漲6.34%及6.95%。

其他市場方面，布蘭特原油在前一個交易日重挫近6%、收在每桶93美元以下後，美國原油在亞洲盤延續跌勢。美國總統川普表示，沒有必要進一步對伊朗發動攻擊，但美軍仍處於「嚴陣以待、隨時準備出擊」的狀態，這番言論顯示他正著手逐步結束這場衝突。

亞洲科技股走揚，主要受到華爾街前一交易日強勁表現帶動。周一，標普500指數創下自4月8日以來最大單日漲幅。費城半導體指數大漲近7%，那斯達克100指數則收高3.4%。

這波反彈發生在全球科技股上週大幅遭到拋售之後。當時市場憂慮，民主黨在美國期中選舉中大勝，可能導致政府對資料中心開發祭出更嚴格的限制，進而衝擊AI晶片及相關基礎設施的需求。