數字亮眼民間無感 越南恐陷「9.95%悖論」經濟迷思

越南前3季GDP年增率衝上9.95%，亮眼數據背後卻與民間實際感受存在落差，媒體形容為「悖論」。受通膨與經營成本飆升擠壓，越南高達8成民營微型企業營收下滑。這場由外資、出口驅動的經濟狂歡，本土商家與家庭恐不在邀請名單。

「現在生意很差，很難做，我在考慮把公司收掉，想再去台灣工作」，擁有一間6名員工國際留學仲介公司的阿英（Anh）告訴中央社。「我身邊創業朋友也一樣，現在小型企業都很慘；國家經濟發展很好，但我們感覺不到。」

越南今年前10月經濟成長表現出色，第3季GDP成長率為9.04%，使年增率飆升至9.95%。然而，在亮眼數字背後，高漲的生活成本和不斷壓縮的利潤空間意味著普通家庭和當地企業仍在等待經濟繁榮的到來。

阿英的感受並非特例，近期走訪微型與小型商家，氣氛普遍低迷。越南新創網路媒體Vietcetera 10月一篇評論指出，經濟成長並不平均，製造業、外商投資和出口都在快速成長，但通貨膨脹和不斷上漲的經營成本卻悄悄吸收了大部分收益，無法惠及家庭和國內企業。

Vietcetera指出，9.95%的成長主要來自出口貿易和工業擴張。越南國家統計局（NSO）數據顯示，出口成長逾21%，資產累積成長近18%；然而最終消費成長率卻低得多，僅8.5%。

越南工商總會（VCCI）今年5月發布「2025年越南民營經濟報告」，針對被視為越南社會經濟結構基礎的家庭企業進行全國問卷調查，高達81.5%受訪家庭企業表示2025年營收下滑；其中23%表示「大幅下滑」，58.5%表示「小幅下滑」。

33%的受訪者計畫在未來2年縮減經營規模；60.8%打算維持現況，僅1.8%計畫擴張，4.4%預期停業。另有73.7%企業表示只獲微薄利潤，僅足以維持基本生計。

VCCI報告分析，外資出口與微型企業之間落差大，核心原因是越南的出口成長主要來自外資主導、進口中間投入、低附加價值組裝的供應鏈，而非本地企業深度參與的產業生態。

2025年，外資企業占越南出口約77%，本地企業僅占近23%；外資企業出口額飆升了29.4%，而本土企業僅成長7.5%。因此，財富的創造集中於產業鏈頂端和跨國公司工廠內部，而非在以消費為主導的國內經濟中循環。

越南家庭企業與小型本地企業多為內需導向、資本有限、規模零散。VCCI指出，國內企業中98%屬小型經營，僅17%參與出口；主要挑戰來自於本地市場需求疲弱、融資困難、非正式成本與合規負擔。

換言之，越南的出口熱潮「外溢」有限，VCCI分析，關鍵在於本地供應鏈連結薄弱。外資企業出口所使用的投入品中，超過50%依賴進口，遠高於區域同類經濟體。原因不僅因外商供應鏈較為封閉，也因本地企業有時缺乏品質、規模、認證、交期與技術能力，較難成為穩定供應商。

越南計劃投資部副部長陳國方（Trần QuốcPhương）坦言，越南企業與外資企業之間的連結仍然有限，技術移轉與研發合作未達預期；本地企業參與全球供應鏈的比例仍不高。

此外，不少一般民眾對高經濟成長的感受明顯低於亮麗的GDP數字。越南國家統計局表明，儘管經濟成長近10%，但實際零售和服務業銷售額僅成長了7.8%，消費者支出成長低於國民經濟成長速度。

越南統計局2025年住戶生活水準調查顯示，人均月所得約為590萬至600萬越南盾（約新台幣7600元），年增約9.3%至10.9%；其中31.3%的家庭表示所得增加，65%表示不變，僅2.8%表示下降。

因此，多數家庭所得並未減少，反而持平或上升，只是增幅與安全感未必足以轉化為明顯的消費與生活改善感。

罪魁禍首是生活成本與成長果實分配不均。越南9月消費者物價指數報告顯示，通貨膨脹率上升了5.08%，跨越了官方訂定的4.5%防線，各項日常開支也都上漲，使家庭企業與非正式就業部門都承受壓力。

換言之，越南9.95%的GDP成長率是真的，但市場上並未感受到繁榮，Vietcetera將此現象稱為「9.95%悖論」。

文章寫到，數據清楚地表明越南經濟確實繁榮。但「真正的問題是：這股繁榮浪潮中有多少能夠真正惠及構成經濟核心的家庭、勞動者和國內企業？」