布蘭特油價大跌5.8%後持續疲弱 川普淡化後續攻擊伊朗可能性

國際油價持續回落，西德州中級原油（WTI）期貨今天（10日）開盤後下跌，朝每桶86美元靠近，布蘭特油價周一（9日）收盤重挫5.8%。由於美國總統川普表示，可能不需要對伊朗發動進一步攻擊，使油價徘徊在8月以來最低水準。

西德州中級原油（WTI）期貨今天盤初下跌0.43%，報每桶86.48美元，在周一收盤已大跌逾4%。

布蘭特原油周一收盤重挫5.8%，收在每桶93美元附近。

美國期中選舉結束後，外界對美伊談判取得突破的期待升高。國會民主黨人正評估，是否利用12月11日政府關門期限作為施壓籌碼，迫使川普結束戰爭。

川普表示，美國仍處於「全副武裝、隨時待命」的狀態，但這番言論也顯示，他正尋求逐步結束這場衝突，尤其期中選舉結果凸顯了美國民眾對戰爭的不滿。川普周一在白宮會見卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）後告訴記者：「從軍事角度來看，伊朗基本上已經完了。」

布蘭特原油價格已從10月底創下的六個月高點大幅回落。上周，若不考慮期貨合約到期因素，全球原油基準價格創下2020年4月以來最大單周跌幅。

然而，外界目前仍不確定，川普釋出的緩和訊號是否能轉化為戰事的實質進展。這場由美國與以色列於2月發動的戰爭，能否真正走向終結仍有變數，尤其以色列總理內唐亞胡在上月底失去國會多數席次後，政治局勢更加複雜。

瑞穗證券美國公司能源期貨部門主管亞格表示：「近幾天美國與以色列政治版圖出現劇烈變化，令人開始質疑，兩國是否還有政治意願對伊朗實施長期圍困，還是會轉向透過談判達成協議。此時若試圖對伊朗發動致命一擊，顯然與當前的政治風向背道而馳。」

沙烏地阿拉伯國營媒體沙烏地新聞社報導，沙國東西輸油管線周一在麥地那地區遭到攻擊，引發局部火災，但火勢已經撲滅。另一方面，美國國務卿魯比歐則淡化美伊談判取得突破的可能性。

過去幾個月，美伊談判時斷時續，至今仍未能達成解決方案。伊朗先前堅持，美國必須結束對伊朗的封鎖並解除制裁；華府則要求伊朗停止在荷莫茲海峽攻擊船隻，並在核計畫問題上作出讓步。

其他方面，烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油廠，莫斯科則一再鎖定鄰國的能源設施與民用基礎設施發動攻擊。

由美國居中斡旋的俄烏談判預定周二在阿布達比登場。此次出席的外交官層級高於先前幾輪談判，被視為雙方在經歷數個月外交僵局後，對實質談判展現更大意願的訊號。

此外，交易者本周也將密切關注三大主要能源預測機構公布的月度市場報告。美國能源資訊署（EIA）將於周二公布，石油輸出國組織（OPEC）於周三公布，國際能源總署（IEA）則預定周五發布。