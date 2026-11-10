台積電ADR勁揚3.5% 台指期夜盤大漲1,064點

美國股市三大指數周一（9日）強勁反彈超過2%，從去年4月以來最大單周跌幅中回升，標普500指數創下逾七個月來最大漲幅，以晶片股為主的費城半導體指數更大漲6.8%。投資者在上周科技股引領的急跌後入場買進，油價下跌也提振了市場。不過，輝達（NVIDIA）因執行長黃仁勳的爭議事件而大跌4%。

2026-11-10 07:17