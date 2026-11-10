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台積電ADR勁揚3.5% 台指期夜盤大漲1,064點
台股ADR周一（9日）漲跌互見，台積電ADR收盤勁揚超過3%，報每股388.62美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,551.13元，較台北交易股票溢價率為14.14%。
日月光大漲超過8%，聯電大漲7%，但中華電信大跌2%。
台指期夜盤大漲1,064點，漲幅2.57%，收在42,542點。
美股逆轉上周大跌頹勢，道瓊工業指數9日收盤上漲1,104.02點，漲幅2.15%，收52,389.75點；標普500指數漲173.08點，漲幅2.35%，收7,549.94點；那斯達克指數上漲673.71點，漲幅2.74%，收25,253.14點，創下7月30日以來最大單日漲幅。
費城半導體指數狂飆643.68點，漲幅6.85%，報10,033.93點。輝達逆勢下跌，收盤挫跌4%，因執行長黃仁勳的緋聞爭議已發投資人擔心他的職位前景。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 563.90 +8.63 561.00 +0.52
中華電 CHT 160.34 -2.01 159.00 -0.84
台積電 TSM 2,551.13 +3.51 2,235.00 14.14
聯電 UMC 97.75 +7.51 96.70 +1.08
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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