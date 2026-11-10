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美股收盤／三大指數強彈逾2% 費半狂飆6.8% 輝達獨憔悴大跌4%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。法新社【作者：法國新聞社，日期：2026-10-22，數位典藏序號：20261019222642856】
市場對AI支出的疑慮升溫，美股22日早盤全面下挫。法新社【作者：法國新聞社，日期：2026-10-22，數位典藏序號：20261019222642856】

美國股市三大指數周一（9日）強勁反彈超過2%，從去年4月以來最大單周跌幅中回升，標普500指數創下逾七個月來最大漲幅，以晶片股為主的費城半導體指數更大漲6.8%。投資者在上周科技股引領的急跌後入場買進，油價下跌也提振了市場。不過，輝達（NVIDIA）因執行長黃仁勳的爭議事件而大跌4%。

道瓊斯工業指數9日收盤上漲1,104.02點，漲幅2.15%，收52,389.75點；標普500指數漲173.08點，漲幅2.35%，收7,549.94點；那斯達克指數上漲673.71點，漲幅2.74%，收25,253.14點，創下7月30日以來最大單日漲幅。

費城半導體指數狂飆643.68點，漲幅6.85%，報10,033.93點。

標普500指數的11個主要類股周一全線上漲，其中九個類股漲幅超過1%。工業類股和非必需消費品類股表現最佳，漲幅均超過3%。這擺脫了上周在美國期中選舉後民主黨大獲全勝後，市場擔心可能衝擊AI投資的賣壓。

晶片股大漲 輝達獨憔悴

晶片股大漲。費城半導體指數在上周暴跌逾12%、創2025年4月4日當周以來最大單周跌幅後，周一勁揚6.9%。輝達是指數成分股中唯一收跌的個股；博通上漲8.8%，超微（AMD）勁升13.3%，領漲該類股。

輝達股價暴跌4.2%，至每股178.67美元，收於4月7日以來最低水準，不過跌幅已較盤中的8.8%收斂。此前執行長黃仁勳承認與黃樂存在婚外情，後者被指疑似中國間諜，這件事引發投資人擔憂他在公司去留問題。

22V Research中國研究主管Michael Hirson表示，黃仁勳婚外情曝光「將加大川普政府緊縮出口管制的壓力」

SlateStone Wealth駐佛羅里達州朱庇特的合夥人兼首席市場策略師Ken Polcari表示：「即使投資者對此感到擔憂，AI熱潮也不會因此消退。民主黨不可能扼殺AI的發展，他們做不到。AI已經形成自身的發展動力，他們或許可以加強監管，但絕不可能阻止它的發展。」

由於市場擔憂美中關係惡化以及兩國之間可能推出限制措施，在美上市中概股收低。

油價下跌緩解通膨壓力

原油價格大幅下跌進一步支撐了市場走勢。此前美國總統川普表示不太可能對伊朗發動大規模打擊，幫助緩解了市場對通膨壓力的擔憂。

市場預期燃料成本壓力將緩解，航空股大漲，美國聯合航空和達美航空在尾盤升至盤中高點。

Ken Polcari表示：「油價下跌無疑進一步增強了市場漲勢。」

本周將公布一系列通膨數據，美國勞工部將於周二發布10月消費者物價指數（CPI）報告，並於周五公布10月生產者物價指數（PPI）報告。

華爾街部分分析師認為，上周AI類股遭遇拋售屬於反應過度。摩根士丹利和瑞銀表示，即使民主黨掌控美國國會，對數據中心開發實施極端監管的風險仍然較低。

儘管油價已經回落，但芝商所FedWatch工具顯示，市場預計聯準會12月政策會議升息的機率仍超過80%，10月強勁的就業報告為美聯儲繼續收緊政策提供了空間。

里奇蒙聯儲總裁巴爾金表示，聯準會在制定因應通膨措施時應審慎調整貨幣政策。

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美股9日出現大幅反彈，圖為紐約證交所交易員。路透

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