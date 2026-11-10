科技股歷經暴跌後強彈 美股收盤齊揚

民主黨在美國期中選舉大獲全勝，導致人工智慧（AI）交易退燒，華爾街預期，債市將成為受益者。此外，此前失寵的中國大陸、印度股市及亞洲其他冷門類股，也接收了從AI類股流出的資金。

2026-11-10 02:28