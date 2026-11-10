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科技股歷經暴跌後強彈 美股收盤齊揚
美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與中國女商賈有染、公司啟動調查之際，今天輝達股價跌勢收斂，上週暴跌的科技股強彈，美股主要指數收盤齊揚。
道瓊工業指數上漲1123.28點或2.19%，收報52409.01點。
標普500指數上揚190.39點或2.58%，收在7567.25點。
那斯達克指數攀升697.55點或2.84%，收25276.97點。
費城半導體指數勁揚646.22點或6.88%，收10036.47點。
輝達盤中一度重挫近9%，收盤跌幅收斂至4.27%，收在178.67美元。
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