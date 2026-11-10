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特斯拉衝自製DRAM 傳馬斯克與台積重談晶片合作

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（路透）
特斯拉執行長馬斯克（路透）

消息傳出，鑒於記憶體供給持續吃緊，特斯拉SpaceX的Terafab晶片製造計畫已訂下遠大目標，擬在2032年前每月生產70萬片DRAM，相當於記憶體巨擘三星電子目前的每月總產能。

Wccftech引述日經新聞報導，Terafab最近告知半導體設備供應商，每月產能打算在2032年前達到100萬片晶圓，其中包括70萬片記憶體、30萬片邏輯晶片。

70萬片記憶體規模有多大？現在三星DRAM的每月總產能，在65萬到70萬片之間。Terafab是記憶體界新手，若真能在六年間追上三星，無疑是一大成就。

此外，特斯拉執行長馬斯克原本說，只考慮找台積電（2330）分租Terafab廠區的部分土地，但如今傳出Terafab重新與台積洽商合作事宜，試圖化解雙方爭議點，包括營運控制層級、投資規模等。

值得注意的是，馬斯克先前排除台積持有Terafab股權、或是負責營運Terafab，而且Terafab的邏輯晶片，考慮採用英特爾的14A奈米製程。

Terafab若自行生產記憶體和邏輯晶片，可確保Optimus人形機器人與太空資料中心，擁有穩定充沛的相關晶片供給，並對全端運算握有空前程度的垂直掌控。

Terafab成立目的，是要解決晶片生產碎片化的問題，要把各種製程放在同一個廠區生產，涵蓋光罩製造、光刻、先進封裝測試，藉此將IC設計時間，從當前的六到九個月縮短到幾周。

日本時事通訊社10月10日指出，消息人士透露，Terafab擬於2032年開始大規模量產，計劃請台灣業者，提供記憶體製作方面的技術支援。

另一方面，馬斯克9日在X平台表示，電動皮卡Cybertruck停產不是因為不賺錢，眼前訂單量高於明年停產前所能生產的數量，將退還訂金給大量客戶。他同時指出，Cybertruck虧錢是媒體的錯誤報導。特斯拉6日宣布，將在2027年年中前後逐步停產Cybertruck，騰出產能來增產自駕計程車Cybercab。

馬斯克曾說，Cybertruck年度銷量目標為25萬輛，但生產三年來，這款車的買氣不到25萬輛的一成。

特斯拉 DRAM SpaceX

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