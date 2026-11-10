聽新聞
0:00 / 0:00

三井化學併購砸120億美元 分析師質疑綜效 股價一度重挫15%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三井化學將在日本政策投資銀行支持下，以1.84兆日圓收購全球主要光阻劑製造商JSR。（網路照片）
三井化學將在日本政策投資銀行支持下，以1.84兆日圓收購全球主要光阻劑製造商JSR。（網路照片）

日本三井化學將在日本政策投資銀行（DBJ）支持下，以1.84兆日圓（約120億美元）收購全球主要光阻劑製造商JSR，擴大在先進半導體材料市場的布局，也符合日本政府大力推動的半導體材料產業整併政策。

但消息公布後，三井化學股價9日在東京一度大跌15%，收盤跌幅仍超過8%，分析師質疑這樁交易的成本、綜效及沉重的債務負擔，對三井化學並不利。

三井化學和日本政策投資銀行在公告中表示，將向日本政府支持的產業革新投資機構（JIC），收購JSR全部股權。日本政策投資銀行將出資2,000億日圓，所持股份日後將轉為無表決權特別股。

這筆交易將進一步推動日本政府支持的半導體材料產業整併。日本擁有全球最大的矽晶圓供應商，在其他幾項關鍵半導體材料市場也居主導地位，但不少規模較小的業者仍可能遭外國企業收購。

JIC兩年前收購JSR，並將其下市。JSR供應的光阻劑是製造先進晶片所需的感光材料，可搭配艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）曝光機，將細微的電路圖案轉印到矽晶圓上。彭博彙整的資料顯示，JSR特用化學品的客戶包括台積電、英特爾和三星電子。

彭博9月曾報導，JSR當時正在評估三井化學和同業三菱化學集團提出的收購方案。

化學 併購 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永昕獲日本AFH醫藥集團溢價24%入股4.6億元 攜手日本建生物藥廠

醣聯骨鬆生物相似藥 SPD8 正式向日本 PMDA 提出製造販售承認申請

同欣電擬砸近20億元 收購新加坡GTC全數股權

長庚大學攜日本突破二維半導體瓶頸 為次世代晶片奠基

相關新聞

特斯拉衝自製DRAM 傳馬斯克與台積重談晶片合作

消息傳出，鑒於記憶體供給持續吃緊，特斯拉與SpaceX的Terafab晶片製造計畫已訂下遠大目標，擬在2032年前每月生產70萬片DRAM，相當於記憶體巨擘三星電子目前的每月總產能。

美國民主黨勝選效應 科技股退燒 錢進債市

民主黨在美國期中選舉大獲全勝，導致人工智慧（AI）交易退燒，華爾街預期，債市將成為受益者。此外，此前失寵的中國大陸、印度股市及亞洲其他冷門類股，也接收了從AI類股流出的資金。

日砸重金穩匯 效果有限

最新官方數據顯示，日本政府7-9月間為拉抬日圓，不惜投入巨資干預匯市，但受結構性挑戰阻礙，日圓兌美元匯率已徘徊在157至158日圓間一個多月，凸顯出政府干預的效果有限。

三井化學併購砸120億美元 分析師質疑綜效 股價一度重挫15%

日本三井化學將在日本政策投資銀行（DBJ）支持下，以1.84兆日圓（約120億美元）收購全球主要光阻劑製造商JSR，擴大在先進半導體材料市場的布局，也符合日本政府大力推動的半導體材料產業整併政策。

控聯想、金士頓侵權！美企申請337調查 劍指DRAM、NAND設備

美國記憶體技術與專利大廠Netlist近日向美國國際貿易委員會（ITC）提起337調查申請，指控全球多家知名企業侵害其專利，被點名的包括聯想集團（包含北京、美國、香港公司）、金士頓科技（包含美國、台灣、上海子公司），同時被告的還包括CDW、Ingram Micro、Insight Enterprises 等美國大型 IT 分銷與零售商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。