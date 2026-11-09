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美股開盤輝達暴跌8% 黃仁勳持股市值蒸發近4000億

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
輝達執行長黃仁勳10月13日在巴黎出席記者會。法新社
輝達執行長黃仁勳10月13日在巴黎出席記者會。法新社

英國BBC報導，美股9日開盤指數普遍上漲，但輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，導致輝達股價9日在美股開盤後下跌8%至每股171.8美元。

英國衛報指出，黃仁勳持股市值也隨之蒸發120億美元（約新台幣3938億元），減至約1500億美元（約新台幣4.9兆元）。黃仁勳持有輝達約3.61%的股份，市值截至上周末是1620億美元（約新台幣5.3兆元）。

黃仁勳8日鬆口承認婚外情，對象是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國大陸從事間諜活動。輝達董事會也在同日宣布，將對此事展開獨立調查。

黃仁勳 輝達 美股

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