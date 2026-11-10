日砸重金穩匯 效果有限

最新官方數據顯示，日本政府7-9月間為拉抬日圓，不惜投入巨資干預匯市，但受結構性挑戰阻礙，日圓兌美元匯率已徘徊在157至158日圓間一個多月，凸顯出政府干預的效果有限。

財務省9日數據顯示，日本政府7至9月為了支撐日圓三次進場干預，總計花費15.39兆日圓（971億美元）。這創下日本單一一輪干預花費的最大金額。在今年稍早4至5月間，日本政府總計投入11.7兆日圓干預匯市，使其今年總支出超過27兆日圓。

日圓7月貶至近30年低點的近164日圓，促使了政府進行這輪干預。自那之後，日圓回升至160日圓以上，但仍維持在相對低水準。

日圓之所以持續面臨賣壓，部分原因是市場對美伊關係持續審慎之際，資金流向美元的避險需求。中東衝突導致能源價格高漲，對日本貿易收支構成壓力。由於日本高度仰賴原油進口，油價上漲代表著日本需買進更多美元，來支付升高的能源成本。

其他結構性因素還包括利差。雖然日本公債殖利率已大幅上升，但在對各國通膨和政府債務日益擔憂之際，全球長期利率也都攀升。

日本10年期公債殖利率目前約2.6%，9月一度觸及1996年來最高水準逾3.1%。美國10年期公債殖利率則接近5%，英國則約為5.1%。這種利差提供投資人誘因，把資本轉向報酬率較高的外國資產，對日圓造成壓力。