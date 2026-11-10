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美國民主黨勝選效應 科技股退燒 錢進債市

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

民主黨在美國期中選舉大獲全勝，導致人工智慧（AI）交易退燒，華爾街預期，債市將成為受益者。此外，此前失寵的中國大陸、印度股市及亞洲其他冷門類股，也接收了從AI類股流出的資金。

美債延續近一個月漲勢，10年期公債殖利率9日早盤降至4.458%，比10月初的高點跌了逾0.5個百分點。市場預測，國會政治轉向可能阻礙AI投資，拖累科技股，促使資金轉向債市。此前AI熱潮推動經濟成長、加劇通膨，加上企業大量舉債融資，推高殖利率。

聯博投信固定收益主管狄馬吉歐指出，「AI一向是名目GDP成長的最大貢獻來源，相關投資若出現波動，可能有利債市，並為利率下降創造空間」。

分裂政府也將有礙總統川普通過重大稅收或支出法案，緩解市場對政府財政赤字的擔憂。此外，市場預期，共和黨選舉失利可能促使伊朗戰爭提前結束。這場戰爭引發能源衝擊，八個月前曾掀起債市拋售潮。

近期債市反彈，與2023年底情況相似，當時聯準會（Fed）結束升息周期後，殖利率急跌。但分析師擔憂，此次漲勢可能過快，因市場預期Fed下月將恢復升息，加上企業持投資AI、投資人逢低買進，股市已止跌回升。

此外，為彌補赤字而增加的公債供給、伊朗戰爭及新國會政策的不確定性，仍可能對債市構成壓力。不過，考量殖利率仍處高檔、川普權力也將受到制約，投資人仍視當前為鎖定高殖利率的良機。

另一方面，AI交易降溫也促使資金轉向估值較低的亞洲市場。追蹤陸企的香港股市指數上周漲5.2%，創去年3月來最佳單周表現；印度Nifty 50指數更大漲8.6%，創2021年來最佳單周表現。

Gama資產管理公司經理德梅洛預期，投資人將分散投資，降低對AI交易的依賴，有利中國等市場。印度也可能受惠，但該國對進口能源的依賴仍是阻力。

債市 科技股 華爾街 民主黨 美債

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