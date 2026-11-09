趁老黃鬧外遇、Google推新款AI晶片 加碼挑戰輝達

輝達執行長黃仁勳陷入中國女間諜疑雲之際，Google推出兩款新版本的AI晶片，可處理機密運算需求、並協助AI模型在回覆詢問時，取得更多資訊，來因應產業轉向使用AI代理、及其面臨的安全挑戰。

Google推出新產品，顯示該公司晶片部門加速研發。該部門以往每隔兩年發布一款新AI處理器，但今年一口氣推出兩款，並在9日公布兩款晶片的新版本。Google母公司字母（Alphabet）9日美股早盤上漲3%。

Google晶片主管瓦達特（Amin Vahdat）說，新發布的張量處理器（TPU）「8tx」、「8i Max」，並非全新設計的晶片，而是重新配置來處理客戶要求的任務。

8tx用於替政府機構與監管行業等，處理機密性的安全工作，可與超微（AMD）晶片共同作業。8i Max則用於需要因應長文的AI應用，即AI在單次請求能處理的資料量。瓦達特指出，這對新藥研發、數學、編寫程式，均相當重要

TPU與輝達主導的繪圖處理器（GPU）競爭。Google出售晶片獲利豐厚，據彭博行業研究，Google TPU與相關軟硬體到2028年的銷售額，將超過1,350億美元，遠高於今年估計的120億美元。