美准中企經手輝達晶片 紐時揭兩公司辦公室空蕩、背景關係可疑

美國商務部已批准數十家中國企業採購或經手輝達H200晶片，「紐約時報」揭露，其中部分與遭美方以國安理由列入制裁名單的公司或中國軍方承包商有關，另有兩家企業的實際營運情況令人起疑。

紐約時報（The New York Times）報導，今年稍早，美國總統川普（Donald Trump）的政府批准中國企業「新矩陣」（New Matrix，暫譯）將輝達（NVIDIA）先進晶片組裝至用於開發人工智慧（AI）的電腦。

川普去年底允許H200晶片銷往中國，但在出售前，美國商務部必須審查參與交易的企業是否涉及國家安全風險。

新矩陣通過這項審查。然而紐時近期查訪發現，在中國境內幾乎找不到這家公司實際存在的證據，令人質疑究竟是誰在幕後掌控該公司。

新矩陣成立於17個月前，網路上能找到的相關資訊寥寥無幾。在公司登記地址所在大樓，企業名錄未列出新矩陣，負責該工業區的物業管理機構人員表示，他們沒有關於新矩陣的紀錄。

根據中國企業登記資料，新矩陣的股東與知名的中國私募股權基金智路資本（Wise Road Capital）有關，該基金2024年遭美國政府列入實體清單。兩名分析人士表示，新矩陣可能是與智路資本有關企業的白手套。

向新矩陣出售晶片，似乎反映出某種令美國政府內外科技專家憂心的模式一環：商務部批准某些中國企業購買與經手輝達晶片，其中部分企業與受到國安相關貿易限制的公司有關。

企業登記資料顯示，另外數家獲准採購H200晶片或將之組裝進伺服器的中國企業，也與遭美國政府列入黑名單的公司或中國軍方承包商有關。

白宮國家安全會議（NSC）前中國事務主任杜賓（Liza Tobin）指出，這些批准令人質疑，川普政府在管控誰能取得輝達晶片方面到底有多嚴謹。

知情人士透露，美國商務部似乎總共批准約24家中國企業購買或經手輝達H200晶片，包括百度、比亞迪、特斯拉上海等大企業；這些公司各自獲准採購數萬枚晶片，但尚未用完額度。

路透社先前報導，美國商務部也已批准阿里巴巴、騰訊、字節跳動與中興康訊等中國大企業取得許可。

美國商務部工業暨安全局（BIS）發言人說，他們會仔細審查所有申請的國安風險，去年對違反出口規定的企業裁處3.24億美元罰款，今年也增聘90多名執法人員，以落實科技管制規定。

新矩陣未回覆紐時的置評請求。

儘管中國是AI技術發展的潛在龐大市場，直接銷往中國的產品僅占輝達營收極小部分。然而，許多中國企業正透過東南亞的資料中心取得輝達晶片，且這些晶片似乎仍是北京當局高度關注的焦點。

紐時上月報導，輝達執行長黃仁勳與一名女子關係密切，美國情報機構認定她是中國的情報資產。她任職的公司Megaspeed在東南亞經營資料中心，為中國客戶提供服務，並因涉嫌走私部分晶片至中國而遭調查。

輝達昨天宣布，黃仁勳向董事會坦承曾與這名女子發生婚外情後，公司正就兩人的關係展開調查。

●空蕩蕩的辦公室

美國商務部今年批准新矩陣的申請時，其登記地址位於北京郊區一處供企業登記的園區。今年秋季新矩陣的地址更改，紐時實地查訪後發現，那是一間位在工業區的空蕩蕩辦公室。

截至本月6日，新矩陣的網站未列出任何員工姓名、職缺或公司沿革。不過根據數據平台WireScreen，其兩名主要股東出現在與智路資本及其創辦人李濱有關的企業登記資料中。

美國政府2024年將智路資本列入商務部實體清單，並稱該私募股權公司曾協助中國政府收購擁有晶片技術、具戰略敏感性的企業。

李濱也是國有控股「新紫光集團」（TsinghuaUnigroup）的董事長。2021年，該集團旗下子公司「新華三半導體技術」（New H3C SemiconductorTechnologies）因與中國軍方合作，被列入美方實體清單。

紐時9月曾報導，另一家新近成立的中國企業「至索Maginfra」也取得H200晶片許可。如同新矩陣，至索似乎不是以晶片最終買家的身分取得許可，而是負責替其他客戶將晶片組裝入AI伺服器。

但紐時記者9月實地走訪至索在中國的登記地址時，現場似乎同樣無人使用。

分析人士認為，至索是浪潮集團（Inspur）的分支機構。美國政府以浪潮集團與中國軍方合作為由，已將其列入實體清單。至索與浪潮集團共享員工及專利，兩家公司也都具國有控股背景。

●與中國軍方的關聯

根據知情人士，其他獲准購買輝達H200晶片的中國企業，也透過法人股東與軍方供應商有關聯。

其中一家為「浙江銀盾雲科技」（Zhejiang YindunCloud Technology），該公司與雲端運算巨頭「潤澤科技」（Range Intelligent Computing Technology Group）有關，後者曾向軍方承包商提供服務。

銀盾部分業務是在潤澤旗下一座資料中心運作，數名高層也是潤澤創辦人的家族成員。

潤澤不僅為河北省國防部門主管的衛星計畫提供雲端運算服務，也於2016年成立一家子公司，專門為中國政府和軍方提供量子通訊服務。子公司部分股權由另一家企業所有，該企業因替共軍取得美國產品，2021年被列入美國實體清單。

另一家獲准購買H200晶片的企業「上海嘉唐」（Shanghai Jiatang），則源自國有企業「大唐電信」（Datang Telecom）。

大唐電信是向解放軍提供技術的晶片製造商，由曾為共軍研發密碼技術的國有企業「中國電信科學技術研究院」（China Academy of TelecommunicationsTechnology）掌控。

上海嘉唐、銀盾、至索均未回覆紐時的置評請求。