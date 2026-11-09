日經：安華爭議發言後台灣取消與大馬貿易會談 恐傷半導體投資

日經亞洲引述馬來西亞政府消息人士報導，台灣擱置與大馬原定10月下旬舉行的擴大雙邊貿易會談，凸顯大馬首相安華一中言論令雙邊關係日益緊張，業界擔憂影響未來半導體投資。

安華（Anwar Ibrahim）今年8月接受半島電視台（AlJazeera）訪問時表示，他認為台灣「是中國的一部分，句點」。當安華被問到若北京對台動武他是否會譴責，他將情況比擬為若馬來西亞某州試圖分離，他會動用武力來維護國家統一。

台灣外交部隨後發表聲明嚴厲譴責，指安華言論嚴重危害區域和平穩定，重創台馬政治互信，且恐將對台商赴大馬投資的信心造成不利影響。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，儘管安華其後強調和平解決的重要性，但也重申馬來西亞的一個中國政策。1名與台灣駐馬來西亞代表處關係密切的人士透露，台灣政府領導階層對安華言論可說是「滿腔怒火」，指大馬當局「幾乎甚至完全未努力」來化解台灣方面的疑慮。

最新發展凸顯馬來西亞面臨的挑戰，也就是如何在拉近與中國關係及深化與台灣經貿往來之間求取平衡，尤其是大馬正努力打造半導體供應鏈，而台灣是愈來愈關鍵的投資夥伴。

台灣自從2016年開始推動新南向政策來深化與東南亞經濟關係後，馬來西亞也成為重要夥伴。根據大馬官方數據，今年1至8月與台灣雙邊貿易額達到2135億馬幣（約新台幣1兆7300億元），較去年同期成長39.9%，主要由電機與電子產品帶動。

過去幾年進軍馬來西亞或擴大當地布局的台灣科技企業，包括矽品投資60億馬幣（約新台幣485億元）打造的1座晶片封測廠在2024年動土，日月光在大馬的3億美元擴大業務計畫於去年初在檳城啟用第5座晶片封測廠，頎邦今年2月也在檳城啟用1座近2億美元工廠，大馬華僑潘建成創立的群聯則透過位於雪蘭莪州的晶片設計與儲存技術子公司MaiStorage投資1億馬幣。

馬來西亞台灣商會聯合總會名譽會長林凱民告訴日經亞洲，台馬關係日趨緊繃對企業既有業務立即影響有限，因業者已計劃投入大量資金設廠；但安華的言論引發台灣投資人疑慮，未來恐怕會更加審慎評估是否在大馬進行新投資或擴大業務。

他表示，馬來西亞仍是吸引台灣投資的標的，但別忘了台灣投資方在東南亞還有其他選項。

林凱民進一步解釋，以歐美客戶為主的台企越來越重視供應鏈安全、技術保護及出口管制等考量，因此地緣政治的不確定因素，便可能促使其重新考量未來投資地點及敏感業務布局。

馬來西亞中小企業商會（SAMENTA）會長吳恩明則指出，台灣製造商仰賴大馬業者提供精密工具、金屬加工、自動化設備及包裝服務，儘管近期兩國出現紛爭後台商在當地營運大致未變，但若大馬中立立場被認為有所改變，未來投資便可能轉向越南或泰國。