科技股收復部分失土市場關注輝達 亞股走勢不一

美國上週期中選舉民主黨大勝引發人工智慧（AI）監管疑慮，拖累科技股崩跌，科技股今天收復部分失土。但在輝達執行長黃仁勳涉與疑似中國間諜婚外情而遭董事會調查影響下，科技股漲勢受限，亞股今天走勢不一。

法新社報導，上週五重挫的亞股今天走勢趨穩，其中日股在東京威力科創（Tokyo Electron）、愛德萬測試（Advantest）及索尼（Sony）等漲勢帶動下，基準日經指數終場收漲超過2%。

台北股市今天收盤大漲逾4%，政府宣布一連串穩定股市措施，包括限制放空，以及動用規模152億美元的國家金融安定基金。

雪梨、上海、曼谷及雅加達股市也收漲。

首爾股市則是未能守住盤初漲勢，終場收跌，晶片大廠SK海力士（SK hynix）與三星（Samsung）回吐大部分漲幅。

香港、威靈頓、馬尼拉股市也下跌。新加坡股市則適逢國定假日休市一天。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師奧德（Sally Auld）指出：「投資人本週將密切觀察，以判斷這些漲勢究竟只是空頭回補、逢低買進，還是更具持續性的行情開端。」

她指出：「對AI監管、資本支出前景及自由現金流的疑慮，是近幾週市場降低風險的主要原因，這些問題短期內不太可能獲得明確解決。」

然而，輝達董事會傳出將調查黃仁勳是否成為外國間諜行動目標，為市場增添更多不確定性。

「紐約時報」（The New York Times）上月報導，美國情報官員認定，新加坡資料中心公司Megaspeed一名中國籍高階主管，曾向北京傳遞情資。

紐時指出，這名中國籍女主管黃樂（Huang Le，又名Alice Huang）與輝達執行長黃仁勳關係密切。

黃仁勳是AI產業要角，也是川普非正式顧問中的重要人物。紐時指出，黃仁勳的婚外情可能讓外界得以一窺川普對AI議題的想法。

Yorkville Ives & Co.合夥人兼資深董事總經理艾夫斯（Dan Ives）指出：「視董事會調查結果而定，黃仁勳顯然有遭解除執行長職務的風險。他對輝達的發展與全球策略至關重要，因此這將增添股價風險。」