菲律賓第3季經濟成長2.1% 疫情以來最低值

菲律賓第3季經濟成長放緩，國內生產毛額（GDP）成長降至2.1%，創下自COVID-19疫情期間以來最低紀錄，也讓政府達成全年經濟成長目標面臨更大挑戰。

菲律賓統計署（PSA）今天公布，第3季GDP成長率僅2.1%，低於去年同期的4%和今年第2季的2.4%。

這也是菲律賓的GDP繼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間2021年第1季負3.8%以來的最差表現。

產業方面，第3季農業、林業及漁業產出為負4.8%，與去年同期成長2.9%形成對比；工業微幅年減0.003%；服務業成長率則從去年同期的5.5%降至3.7%。

從需求面來看，家庭最終消費支出年成長2.4%，政府最終消費支出成長6.8%；商品及服務出口、進口分別成長8.6%及7.7%；資本形成總額下滑0.2%，反映投資動能疲弱。

菲律賓經濟暨發展規劃部長巴里薩坎（ArsenioBalisacan）今天在直播記者會上表示，中東衝突推升燃料價格，增加交通、電力及生產成本，壓縮家庭消費能力。

此外，天候因素干擾，以及基礎建設計畫審核與款項支付延誤，也影響工程進度，使承包商難以支付工人工資及購買建材。

他指出，政府治理方面的疑慮及不確定性，同樣打擊市場信心，這些因素共同導致工業幾乎零成長、服務業增速放緩的情況。

出口則是經濟表現中的亮點。巴里薩坎指出，電子產品出口成長19.4%，反映人工智慧（AI）相關產品需求增加，商業服務出口也展現動能。

儘管經濟成長低迷、通膨升高及失業率攀升，巴里薩坎認為菲律賓尚未陷入停滯性通膨，應等到年底再評估，不能只依據少數經濟指標判斷整體經濟狀況。

今年前9個月，菲律賓經濟成長2.5%，遠低於去年同期的4.9%；若要達成政府全年3.5%至4.5%的成長目標，第4季經濟成長率必須達到約6.3%。

巴里薩坎表示，菲律賓明年仍有機會朝經濟成長目標邁進，但在能源價格衝擊、聖嬰現象及計畫執行延誤等風險之下，仍需仰賴更強勁的投資、物價壓力緩解及市場信心恢復。