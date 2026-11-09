酷澎涉濫用餐飲外送市場主導地位 遭韓重罰2.2億美元

韓國公平交易委員會今天以酷澎濫用其在餐飲外送市場的主導地位為由，對電商巨擘酷澎（Coupang）處以3009億韓元（約2億2059萬美元）罰款。

路透社報導，韓國公平交易委員會（Korea FairTrade Commission，FTC）指出，酷澎要求商家必須配合提供和競爭對手平台一樣的優惠條件，並對未配合商家採取懲罰措施。

公平交易委員會指出，酷澎要求餐廳遵守6項條件，包括菜單價格、最低訂單金額、折扣及外送費。

公平交易委員會還表示，未能配合的餐廳可能失去一項特殊資格，無法再向酷澎付費會員提供折扣及免運費優惠。

公平交易委員會表示，符合這些要求的餐廳比例，已從2023年7月約13%，升至2025年10月近94%。

公平交易委員會也以類似行為為由，對競爭對手外送平台Baemin的營運商Woowa Brothers處以3311億韓元罰款。

Woowa Brothers透過聲明表示，已向公平交易委員會說明其行為並未違法，對於相關論點未獲充分採納感到遺憾，並將審慎評估這項裁決。

酷澎透過聲明指出，這項罰款金額過高，是2020年涉及另一家外送平台的類似案件罰款金額的600倍以上。

酷澎表示，公平交易委員會計算罰款時，將與遭指控行為無關的營收納入計算，損害公司的答辯權利；公司將透過法律程序對這項裁決提出異議。

這項裁決使得在美國上市的酷澎與韓國當局之間的緊張關係再度升高。韓國當局今年6月才因酷澎2025年發生資料外洩事件、影響超過3300萬名客戶，對公司開罰6240億韓元。