快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進指「非普通緋聞」：陸情報界從不專門用美人計

趁大漲狂提款？成交值前十名一片紅通通 但外資卻全站賣方

聽新聞
0:00 / 0:00

傳特斯拉Terafab將自製DRAM 與台積電重談合作

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

消息傳出，鑒於記憶體供給持續吃緊，特斯拉Terafab訂下遠大目標，擬在2032年前每月生產70萬片DRAM，相當於記憶體巨擘三星電子的每月總產能。

Wccftech引述日經新聞報導，Terafab最近告知半導體設備供應商，打算在2032年前每月產能達到100萬片晶圓，其中包括70萬片記憶體、30萬片邏輯晶片。

70萬片記憶體規模有多大？目前三星DRAM的每月總產能，在65萬到70萬片之間。Terafab是記憶體業新手，若能在六年之內產量追上三星，將是一大成就。

此外，特斯拉執行長馬斯克原本說，只考慮找台積電分租Terafab廠區的部分土地，但如今傳出Terafab重新與台積洽商合作事宜，試圖化解雙方的爭議點，包括營運控制層級、投資規模等。

值得注意的是，馬斯克先前排除台積持有Terafab股權、或是負責營運Terafab，而且Terafab的邏輯晶片，考慮採用英特爾的14A奈米製程。

另一方面，日本時事通訊社10月10日也曾報導，消息人士透露，Terafab擬於2032年開始大規模量產，計劃請台灣業者，提供記憶體製作方面的技術支援。

DRAM 特斯拉 台積 三星 晶圓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三星德州晶片廠據傳最快12月試產 二號廠也將動工

華邦電領軍！7檔記憶體股亮燈漲停 外資逢低承接、焦佑鈞揭2029年變數

記憶體一路缺到2030年！海力士獲利暴增6倍 009829卡位韓股翻身

記憶體不缺貨了？宏碁董座昔日預言被挖出 網驚：欠陳俊聖一個道歉

相關新聞

傳特斯拉Terafab將自製DRAM 與台積電重談合作

消息傳出，鑒於記憶體供給持續吃緊，特斯拉Terafab訂下遠大目標，擬在2032年前每月生產70萬片DRAM，相當於記憶體巨擘三星電子的每月總產能。

「AI央行總裁」陷桃色漩渦 相關資金還能源源不絕嗎？

彭博資訊專欄作家任淑莉（Shuli Ren）撰文指出，當一位萬眾矚目的執行長陷入麻煩，投資人會擔憂這位關鍵人物的風險，以及這家公司能否繼續繁榮發展。但如果這位企業家對於目前支撐全球市場繁榮的整個敘事至關重要，受衝擊的恐怕不只是公司股價，更可能動搖支撐人工智慧（AI）投資熱潮的信心。

酷澎涉濫用餐飲外送市場主導地位 遭韓重罰2.2億美元

韓國公平交易委員會今天以酷澎濫用其在餐飲外送市場的主導地位為由，對電商巨擘酷澎（Coupang）處以3009億韓元（約2...

美中審批卡關 輝達推動H200晶片銷中相關時間軸

自2022年起，美國商務部基於國安等考量，陸續收緊輝達高階晶片輸中的出口管制，美國總統川普去年宣布有條件允許輝達H200...

輝達股價Robinhood夜盤挫3.7% 黃仁勳桃色風暴延燒

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情，對象遭疑為中國間諜，輝達董事會已啟動獨立調查。消息拖累輝達股價在紐約時間周日晚間的Robinhood交易平台下跌約3.7%，上周五才出現的反彈面臨考驗。

黃仁勳捲入爭議 韓國：輝達GPU供貨不受影響

韓國科學技術情報通信部次官今天表示，儘管輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入爭議，韓國預期，已簽約採購的輝達繪圖處理器（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。