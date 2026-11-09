傳特斯拉Terafab將自製DRAM 與台積電重談合作

消息傳出，鑒於記憶體供給持續吃緊，特斯拉Terafab訂下遠大目標，擬在2032年前每月生產70萬片DRAM，相當於記憶體巨擘三星電子的每月總產能。

Wccftech引述日經新聞報導，Terafab最近告知半導體設備供應商，打算在2032年前每月產能達到100萬片晶圓，其中包括70萬片記憶體、30萬片邏輯晶片。

70萬片記憶體規模有多大？目前三星DRAM的每月總產能，在65萬到70萬片之間。Terafab是記憶體業新手，若能在六年之內產量追上三星，將是一大成就。

此外，特斯拉執行長馬斯克原本說，只考慮找台積電分租Terafab廠區的部分土地，但如今傳出Terafab重新與台積洽商合作事宜，試圖化解雙方的爭議點，包括營運控制層級、投資規模等。

值得注意的是，馬斯克先前排除台積持有Terafab股權、或是負責營運Terafab，而且Terafab的邏輯晶片，考慮採用英特爾的14A奈米製程。

另一方面，日本時事通訊社10月10日也曾報導，消息人士透露，Terafab擬於2032年開始大規模量產，計劃請台灣業者，提供記憶體製作方面的技術支援。