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輝達與SK電信等韓企簽MOU 未回應黃仁勳爭議

中央社／ 首爾9日專電

輝達（NVIDIA）、SK電信及Rebellions三方今天在首爾簽署NVLink Fusion合作備忘錄（MOU）。雖然黃仁勳的女兒黃敏珊臨時取消訪韓，黃仁勳也深陷與疑似中國女間諜關係密切等爭議，不過今天現場輝達並未回應相關爭議。

韓國科學技術資訊通信部今天發布新聞稿表示，簽署儀式由科學技術部資訊通信政策室長李道奎（音譯）、輝達資深副總裁雷蒙德（Raymond Teh）等人出席。科學技術部表示，此次合作備忘錄是先前與輝達持續協商、以NVLink Fusion技術串接韓國國產NPU合作計畫的一環。

根據合作內容，SK電信未來在建置AI資料中心（AIDC）的過程中，將以輝達NVLink Fusion技術為基礎，推動整合Rebellions的NPU與輝達GPU，建構異質AI運算系統。NVLink Fusion是輝達推出的平台，可支援將外部合作夥伴的加速器整合至輝達AI運算系統。

科學技術部表示，此次合作的重要意義在於，國產NPU不再僅止於自主技術研發，而是進一步整合至引領全球AI運算市場的輝達系統架構。韓國AI半導體企業有望透過全球性AI運算平台，擴大產品應用範圍，並在國際市場取得技術驗證及商業化機會。

尤其隨著近年AI推論需求增加，結合GPU與NPU的異質運算逐漸成為下一代AI基礎設施的重要發展方向。科學部指出，國產NPU與輝達系統的整合，有望協助企業進軍AI資料中心市場，並在重視運算效能、成本及能源效率的AI推論市場中取得新的商機。

科學技術部指出，將持續提供支持，讓此次合作不僅限於Rebellions，也能擴大至其他國產NPU企業。

科學技術部表示，為使與全球企業合作所創造的機會，實際轉化為國內AI半導體產業的成長，政府將不僅著重技術研發與效能提升，也將建立涵蓋實際驗證、商業化及出口的產業生態系，積極強化國產AI半導體的全球競爭力。

此外，根據韓聯社報導，針對黃敏珊臨時取消訪韓行程、黃仁勳坦承與一名被控是間諜的中國籍女子關係密切等爭議，今天輝達方面在現場並未回應。

黃仁勳 輝達 MOU

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