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美中審批卡關 輝達推動H200晶片銷中相關時間軸

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
輝達。（美聯社）
輝達。（美聯社）

自2022年起，美國商務部基於國安等考量，陸續收緊輝達高階晶片輸中的出口管制，美國總統川普去年宣布有條件允許輝達H200晶片銷往中國，黃仁勳積極遊說被視為政策轉向的關鍵。

●黃仁勳遊說與華府政策轉向

2024年底至2025年

美國持續收緊對中國先進AI晶片出口管制，美國晶片大廠輝達（Nvidia）為符合相關規定，推出專供中國市場的降規版H20晶片；包括H100、H200在內等高階晶片則受到出口限制，無法自由銷往中國。

2025年11月

隨著美中關係趨於緩和，川普政府考慮批准輝達向中國銷售H200晶片。多家媒體報導，美國官員已就是否允許輝達向中國銷售H200晶片展開初步討論。

2025年12月

「金融時報」報導，黃仁勳多次私下會見川普，共商晶片出口管制，並與共和黨籍聯邦參議員討論AI晶片政策，尋求兼顧國家安全與市場競爭力的AI晶片出口折衷方案。

黃仁勳主張，美國若實施過於嚴格的AI晶片出口管制，非但無法減緩中國AI發展，反而可能促使中國科技巨頭轉向華為等本土供應商。他認為，面對中國，美國不能放棄整個市場。

2025年12月8日

川普宣布，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達向中國及其他國家的經批准客戶出口其H200產品，其中「25%營收將上繳美國」，還將進行特別國安審查，但更先進的Blackwell及下一代Rubin晶片不在開放範圍內。

知情人士透露，儘管川普允許輝達有條件向中國出口H200晶片，北京當局仍將限制H200晶片的使用，以實現半導體生產自給自足。中國監管機構已召集阿里巴巴、字節跳動與騰訊等企業代表，要求他們評估對H200晶片的需求。

●美國政府啟動跨部會審核流程

2025年12月18日

路透社報導，川普政府已啟動跨部會審查中國H200晶片的銷售許可申請，兌現其同意該交易的承諾，負責出口政策的美國商務部已將H200出口許可申請送交國務院、能源部及國防部審查，各部會有30天時間提出意見，但最終決定權仍在川普。

審查重點在於如何在維持美國AI產業競爭力與防止技術流入中國軍方之間取得平衡。

2025年12月22日

美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）與眾議員米克斯（Gregory Meeks）致函要求商務部，公開所有為中國公司提交的H200晶片銷售許可申請，並在核准之日的48小時內，公布所有獲核許可。

他們還希望在核發許可前就此問題進行簡報，包括「評估獲核出口晶片的軍事潛力，以及盟友與夥伴對同意這些晶片出口的反應」。

2026年1月13日

川普政府正式批准輝達H200銷中，依據相關規範，這些晶片在出貨給中國之前，必須交由第三方檢測實驗室審查人工智慧（AI）效能，且銷往中國的晶片總量，不得超過美國客戶採購總額的50%。

輝達須證明美國境內H200供應充足；而中國客戶則須提出「足夠的安全措施」，且不得將這些晶片用於軍事用途。

美國商務部工業暨安全局（BIS）正式修訂對中半導體出口許可政策，將H200及超微MI325X等高性能晶片的審查準則從原本的「推定拒絕」放寬為「逐案審查」。

2026年1月28日

路透社報導，中國准許字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴及騰訊合計購買超過40萬顆H200晶片，但附帶條件仍在最後確認階段，由於當前的許可限制過於嚴格，企業尚未將批准轉為實際訂單。這也顯示，美國核發出口許可之外，仍須取得中國方面的進口批准。

2026年2月至3月

美國政府陸續向輝達核發首批H200出口許可證，由於地緣政治與市場不確定性，輝達3月曾停止為中國市場生產其第二先進的H200晶片，將原本用於生產H200晶片的資源，轉向投入次世代的Vera Rubin硬體。

●H200晶片對中銷售卡關

2026年4月到7月

美中雙方在銷售條款上仍存在分歧，使輝達晶片出口受到阻礙。美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）指出，H200晶片目前尚未售予中國企業，並指這些企業在取得中國政府批准方面遭遇困難。

由於中方對採購進行額度管控與審查，導致實際交貨進度緩慢，市場實際到貨量遠低於企業原先預期。

2026年8月

經過數月的雙邊合規審查與中國官方最終點頭，字節跳動、騰訊等中國科技巨頭陸續收到首批少量的H200晶片。

2026年11月5日

知情人士報導，由於北京尚未批准大規模進口，約60萬顆輝達先進AI晶片目前存放在香港，等待運往中國。

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