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AI投資帶動韓國經濟成長 家庭尚未感受景氣改善

中央社／ 首爾9日專電

韓國開發研究院今天發布11月經濟動向，雖然以AI投資熱潮為中心，韓國經濟持續保持成長，但景氣改善的效益仍未擴散至整體家庭。另外，美國期中選舉後所帶來的變化也須關注。

根據韓聯社報導，韓國開發研究院（KDI）今天發布「經濟動向11月號」指出，韓國經濟以AI基礎設施投資相關產業為中心，持續維持良好的成長態勢。不過KDI也評估，「消費改善趨勢仍相對平緩，景氣改善的效益擴散至整體家庭的速度依然緩慢」。

KDI從9月起，已連續3個月提出類似評估，認為消費及家庭經濟未能跟上景氣改善的步伐。KDI分析，半導體景氣熱絡帶來的所得增加效果，尚未明顯擴散至整體家庭，加上高油價持續增加家庭負擔，第3季民間消費的成長率相對偏低。

這與受惠於出口及設備投資表現良好，第3季實質國內生產毛額（GDP）初步統計值創下3.4%的高成長率，形成對比。根據第3季國民所得統計，民間消費僅較去年同期增加1.1%，低於第2季的2.4%，顯示消費改善趨勢放緩。

10月消費者物價漲幅為2.8%，與前月的2.9%相近。儘管農產品價格下跌，但進口物價上漲的影響經過一段時間後反映在物價上。

另外，KDI評估指出，金融市場整體呈現穩定態勢。雖然10月股價出現相對大幅下跌，美元兌韓元走低，反映政府外幣債務違約風險的信用違約交換（CDS）溢價，也低於長期平均水準。

不過KDI也強調，「中東地區衝突持續，主要國家的政策不確定性也擴大，外部風險依然存在」。近期美國民主黨在期中選舉大勝後，市場出現AI資料中心建設管制可能變嚴格的疑慮，因此KDI也關注相關政策可能對AI基礎設施投資產業造成的影響。

韓國 景氣 經濟成長

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