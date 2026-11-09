快訊

蔡詩萍、林書煒學霸女兒登雜誌封面！深V黑蕾絲洋裝性感美照曝光

廖玉蕙指垃圾車廣播替蔣萬安拉票挨告 藍營轟：活成方唐鏡

全面掌控西藏歷史？中國下令藏學界「跳出西方框架」

聽新聞
0:00 / 0:00

即時短評／黃仁勳出事輝達董事會將棄車保帥？別鬧了他就是主帥

聯合報／ 編譯張佑生
輝達能有今天，黃仁勳功不可沒，董事會應不至於與他切割。路透
輝達能有今天，黃仁勳功不可沒，董事會應不至於與他切割。路透

輝達NVIDIA）董事會的組成主要由創辦人黃仁勳以及多位深耕科技、金融、學術與生技醫療領域的獨立董事組成。針對「董事會是否會對黃仁勳棄車保帥」這一疑問，可以從董事會結構與黃仁勳的個人影響力兩方面來分析。

輝達董事會多數為獨立董事，涵蓋資深創投家、科技高管與學術界權威，根據公開資料，董事會成員包括：

黃仁勳：共同創辦人、總裁兼執行長。

Suzanne Nora Johnson：前高盛集團副董事長、前 Intuit 董事會主席。

Tench Coxe：前 Sutter Hill Ventures 董事總經理（1993年起任職）。

Mark A. Stevens：S-Cubed Capital 管理合夥人、前紅杉資本合夥人。

Harvey C. Jones：Square Wave Ventures 管理合夥人、Synopsys 共同創辦人。

A. Brooke Seawell：New Enterprise Associates 創投合夥人、前 Synopsys 財務長。

John O. Dabiri：加州理工學院（Caltech）航空與機械工程百年講座教授。

Melissa B. Lora：前 Taco Bell International 總裁。

Aarti Shah：前禮來製藥（Eli Lilly）高級副總裁兼資深資訊與數位官。

Dawn Hudson：前 NFL 全球行銷長、前百事可樂北美區總裁兼執行長。

Stephen C. Neal：Cooley LLP 榮譽主席兼高級顧問（擔任首席獨立董事）。

黃仁勳出事，外界第一個問題就是：董事會會對黃仁勳「棄車保帥」嗎？答案是：可能性極低，幾乎不可能發生。

「棄車保帥」通常發生於 CEO 無法帶領公司應對競爭、公司績效惡化，或是 CEO 捲入嚴重個人醜聞。然而，黃仁勳在輝達的地位具備以下關鍵條件：

首先， 黃仁勳就是輝達的「帥」。在輝達的企業文化與戰略中，黃仁勳並非隨時可替換的經理人，而是整家公司的靈魂人物。他一手推動了從 GPU 顯示卡到 CUDA 生態系，再到當前全球 AI 算力帝國的戰略轉型。

其次，董事會成員多為長期戰略盟友，重要成員如Tench Coxe、Mark A. Stevens在輝達發展初期即已入局，與黃仁勳合作數十年。董事會與黃仁勳在長期戰略目標上高度一致，而非短期炒作績效的對立關係。

再則，商業表現與生態系高度綁定。輝達目前在 AI 晶片市場占據主導地位，股價與市值處於歷史高點附近，投資人與市場對黃仁勳的領導極具信心。撤換黃仁勳將會引發市場恐慌與股價劇烈波動，對股東利益帶來巨大損害。

最後，獨特的「扁平化」管理與戰略遠見。黃仁勳直接管理數十名高階主管，這種極其扁平且敏捷的架構圍繞著他的個人領導風格運作。市場普遍認為，當前科技界難以找到具備同等戰略前瞻性與執行力的替代人選。

簡言之，只要輝達在全球 AI 與高性能計算領域保持領先，且未發生無法挽回的重大違法事件，董事會大致會全力支持黃仁勳繼續執掌公司。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳認婚外情恐丟CEO？他下台誰接班？分析師這樣說

輝達董事會對黃仁勳啟動獨立調查 疑成外國情報活動目標

【專家之眼】黃仁勳的桃色風暴 揭開AI霸權的國安危機

黃仁勳事件牽動輝達股價 華府會收緊晶片出口？台灣供應鏈看訂單

相關新聞

日本發債轉冷 波克夏準備再發日圓債 市場盯利差開多少

彭博引述知情人士報導，波克夏（Berkshire Hathaway）已委託瑞穗證券和美銀證券籌備發行日圓債，最快近期視市況發售。這將是波克夏自4月以來首度發行日圓債，也是巴菲特卸任執行長後第二次。

三井化學砸1.84兆日圓買下台積電光阻劑供應商JSR 股價應聲重挫15%

日本三井化學將在日本政策投資銀行（DBJ）支持下，以1兆8,400億日圓（約120億美元）收購全球主要光阻劑製造商JSR，擴大在先進半導體材料市場的布局。消息公布後，三井化學股價在東京一度大跌15%。

黃仁勳事件牽動輝達股價 華府會收緊晶片出口？台灣供應鏈看訂單

輝達（NVIDIA）董事會啟動獨立調查後，避險基金經理人艾克曼呼籲外界支持黃仁勳和他的家人，有國會議員則要求暫停向中國大陸出貨先進AI晶片。對投資人而言，接下來要看華府是否收緊出口管制，以及輝達能否在美東時間11月17日公布財報時守住營收展望。

簡立峰專欄／蘋果在AI競賽落後 最大誤判是把AI當Siri

蘋果坐擁iPhone、Mac與完整生態系，為何在生成式AI浪潮中反而落後？從押注裝置端AI、尋求外部合作，到面臨雲端AI崛起，蘋果的問題不只是AI功能追不上對手，更可能是看錯產業方向。當AI競爭轉向企業服務與雲端，硬體巨頭還能靠什麼翻轉局勢？

美股期指走低 黃仁勳風波讓台股護盤添亂流

輝達（NVIDIA）董事會著手調查執行長黃仁勳是否曾被外國情治機關鎖定，消息傳出後，那斯達克100和標普500指數期貨走低。周一亞洲早盤，多數股市仍承接上周五美股漲勢，日股上揚，韓股則走弱。對上周已跌入技術性熊市的台股而言如臨大敵，接下來要看調查會不會影響輝達在台投資和合作計畫。

黃仁勳認婚外情 輝達股價看跌近3% 亞洲供應鏈恐受波及

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與涉嫌替中國從事間諜活動的女子發生婚外情，董事會宣布展開獨立調查，消息衝擊股價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。