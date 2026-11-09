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黃仁勳捲入爭議 韓國：輝達GPU供貨不受影響

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
輝達持行長黃仁勳。美聯社
輝達持行長黃仁勳。美聯社

韓國科學技術情報通信部次官今天表示，儘管輝達（Nvidia）執行長黃仁勳捲入爭議，韓國預期，已簽約採購的輝達繪圖處理器（GPU）仍將如期交貨，不受影響。

路透社報導，科學部第二次長柳濟明今天向國會預算委員會表示，透過2025年追加預算採購的1萬顆GPU已全數到貨並投入使用。

他表示，2026年規劃採購的GPU也已簽約，預計今年投入使用。

柳濟明說：「我們預期，已簽約數量的生產及交貨時程將不受影響。」他並表示，部內正密切關注事態發展，並與輝達韓國分公司討論價格與交貨時程。

先前有報導指出，黃仁勳因與女商人艾莉絲．黃（Alice Huang，又名Huang Le，音譯黃樂）的關係，成為中國情報行動的目標。輝達董事會表示，已就此展開獨立調查。

董事會表示，目前沒有理由認為美國國家安全或輝達機密已遭到危害；黃仁勳則表示將全力配合調查。

● 黃仁勳之女取消訪韓 輝達首爾AI日照常

這起爭議傳出的同時，黃仁勳之女、輝達資深總監黃敏珊（Madison Huang）也取消韓國行程。

韓國人工智慧（AI）晶片新創公司Rebellions表示，黃敏珊原定造訪公司總部並出席合作夥伴晚宴，但因輝達內部不可避免的因素而取消。

Kakao Mobility也取消與黃敏珊的合影及問答活動，但表示，與輝達的商業協議仍將照常推進，改由資深總監阿加渥（Gaurav Agarwal）出席。

據韓國媒體報導，為期兩天的「輝達首爾AI日」（Nvidia AI Day Seoul）仍按計畫舉行，預計吸引約2000人參與，討論實體AI、代理式AI及基礎建設等議題。

輝達未立即回應路透社的置評請求。

黃仁勳 輝達 GPU

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