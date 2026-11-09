日本發債轉冷 波克夏準備再發日圓債 市場盯利差開多少

彭博引述知情人士報導，波克夏（Berkshire Hathaway）已委託瑞穗證券和美銀證券籌備發行日圓債，最快近期視市況發售。這將是波克夏自4月以來首度發行日圓債，也是巴菲特卸任執行長後第二次。

波克夏近年大致維持每年兩次發行日圓債。日本企業10月密集發債，推高公司債相對日本公債的利差，近日新債發行已轉趨冷清。

投資人將關注波克夏這次願意給多高的利差，以及買盤有多強。波克夏4月發售六種日圓債，年期從3年到30年，合計籌得2,723億日圓（約17億美元），規模僅次於2019年首次發行和2024年10月發行的兩次。

Resona資產管理債券投資部門首席基金經理人藤原貴志說：「波克夏投資日本股票，在日本有知名度。這批債券應會有買盤，就看利差開多少。」