三井化學砸1.84兆日圓買下台積電光阻劑供應商JSR 股價應聲重挫15%

日本三井化學將在日本政策投資銀行（DBJ）支持下，以1兆8,400億日圓（約120億美元）收購全球主要光阻劑製造商JSR，擴大在先進半導體材料市場的布局。消息公布後，三井化學股價在東京一度大跌15%。

三井化學和日本政策投資銀行周一在公告中表示，將向日本政府支持的產業革新投資機構（JIC）收購JSR全部股權。日本政策投資銀行將出資2,000億日圓，所持股份日後將轉為無表決權特別股。

這筆交易將進一步推動日本政府支持的半導體材料產業整併。日本擁有全球最大的矽晶圓供應商，在其他幾項關鍵半導體材料市場也居主導地位，但不少規模較小的業者仍可能遭外國企業收購。

JIC兩年前收購JSR並將其下市。JSR供應的光阻劑是製造先進晶片所需的感光材料，可搭配艾司摩爾（ASML）的極紫外光（EUV）曝光機，將細微的電路圖案轉印到矽晶圓上。彭博彙整的資料顯示，JSR特用化學品的客戶包括台積電（2330）、英特爾和三星電子。

彭博9月曾報導，JSR當時正在評估三井化學和同業三菱化學集團提出的收購方案。