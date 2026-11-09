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黃仁勳事件牽動輝達股價 華府會收緊晶片出口？台灣供應鏈看訂單

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
有投資人認為，黃仁勳的做法「愚蠢至極」，嚴重誤判。美聯社
有投資人認為，黃仁勳的做法「愚蠢至極」，嚴重誤判。美聯社

輝達（NVIDIA）董事會啟動獨立調查後，避險基金經理人艾克曼呼籲外界支持黃仁勳和他的家人，有國會議員則要求暫停向中國大陸出貨先進AI晶片。對投資人而言，接下來要看華府是否收緊出口管制，以及輝達能否在美東時間11月17日公布財報時守住營收展望。

投資界有人聲援 也有人批評判斷失當

潘興廣場執行長艾克曼（Bill Ackman）在X上說，黃仁勳再出色也會犯錯，並肯定他願意為自己的行為負責，呼籲外界支持他和他的家人。

紅杉資本合夥人馬奎爾（Shaun Maguire）則直言，黃仁勳的做法「愚蠢至極」，但他認為黃仁勳應該沒有不良意圖，仍認為黃仁勳對美國維持AI領先地位難以取代。投資人Ross Gerber也批評，黃仁勳在AI發展的關鍵時刻犯了嚴重的判斷錯誤，後續會如何發展仍難預料。

華府若收緊管制 哪些出貨會受影響？

德州聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）主張，查明事件前，美國應立即暫停向大陸出貨先進AI晶片。外交關係協會資深研究員麥奎爾（Chris McGuire）則要求美國商務部加強執行既有規定，防堵大陸買家透過第三地業者取得受管制晶片。

若美方暫停對陸出貨，首先受影響的是原可獲准的交易。若審查擴及第三地客戶，輝達也可能需要花更多時間核實買家身分和晶片用途。對營收的影響，取決於管制涵蓋哪些產品和客戶，以及出貨會延後多久。

財報看客戶需求 台灣供應鏈看訂單有沒有改

董事會公布調查前，輝達股價本月已跌8.8%，近三個月跌近17%，上周五則隨科技股反彈2.8%。投資人原已擔心資料中心建設放慢，以及業者能否籌到足夠資金。Yorkville Ives分析師艾夫斯（Dan Ives）和伯恩斯坦分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）都認為，這起事件可能讓輝達股價在一段時間內難以擺脫疑慮。

輝達公布財報時，市場將檢視資料中心營收、下一季財測，以及管理層對客戶需求和出貨進度的說法。若管理層提到許可延後或客戶改單，投資人就得重新估算營收何時能入帳。

按採購成本計算，輝達前十大供應商有五家來自台灣。路透曾報導，輝達可能在台灣投資先進封裝設施。科技媒體The Information也報導，台積電正為輝達開發3D記憶體。對台灣業者而言，要看的是交貨日期是否往後挪、採購量是否縮減，以及合作計畫是否改期。交貨延後主要影響營收認列時點，採購量下修才會直接影響訂單規模。

黃仁勳 晶片 輝達

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