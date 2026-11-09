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憂美國加強監管 比特幣、以太幣跌至逾2個月新低

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導

加密貨幣價格今天晚間交易時段大幅下跌，比特幣和以太幣均跌至兩個多月來新低，原因是投資人憂心，民主黨掌控的美國國會可能加強對加密資產的監管。

路透社報導，市值最大、歷史最悠久的比特幣（Bitcoin）下跌逾2%，來到7萬3708美元，創8月以來新低。以太幣（Ether）則下跌約5%，來到2223美元，同樣創下8月以來最低水準。

加密貨幣市場近期受到多起事件衝擊，包括全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭竊走價值60億美元的加密資產，以及多名知名加密貨幣批評者上週在美國期中選舉成功當選或連任公職。

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