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台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被輝達解職

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台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被輝達解職

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2025年5月，黃仁勳（左）再度訪台，黃樂（右）也出現在三六食府的商務餐敘。圖/截自@CollinRugg在X的照片
2025年5月，黃仁勳（左）再度訪台，黃樂（右）也出現在三六食府的商務餐敘。圖/截自@CollinRugg在X的照片

紐約時報報導，輝達執行長黃仁勳8日承認與涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。輝達董事會已展開調查，若認定他違反公司行為準則，最重可能遭解職。兩人如何相識、為何多次在台同框？川普早已知情，為何未採取行動？以下從往來時間軸、黃樂背景到後續調查，一次看懂事件始末。

黃樂是誰？為何接近黃仁勳？

黃仁勳8日在致員工的信中坦承出軌，但未提及女方姓名。根據紐時，這名女子是黃樂（Alice Huang），她是中國大陸公民，曾任Megaspeed高管。

Megaspeed將輝達晶片提供的運算能力出租給阿里巴巴等中國企業，美國官員懷疑，Megaspeed協助將受管制晶片走私至中國。中國大使館稱相關指控是抹黑。

紐時報導，美國情報機構對黃樂進行至少一年的電子監控，認定她與黃仁勳關係密切，並向北京傳遞資訊。美政府高層一份機密備忘錄指，她已被中國國家安全部吸收，任務包括蒐集黃仁勳的資訊，並可能影響輝達，促使公司爭取向中國供應最先進晶片。

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

婚外情時間軸 台灣淪幽會地點？

2024年6月，台北國際電腦展期間，黃樂在台北一間酒吧與科技業高層聚會。紐時引述在場人士指出，她聲稱能找來黃仁勳，不久他果然穿著招牌黑皮衣現身，與眾人共飲威士忌。

2025年，黃樂據報促成Megaspeed向輝達採購約20億美元GPU。

2025年5月，黃仁勳再度訪台，黃樂也出現在三六食府的商務餐敘。台灣媒體拍到2人搭肩交談、黃樂親吻黃仁勳臉頰；餐後黃仁勳受訪時，黃樂也站在他身後。

2026年春天，美國國務卿魯比歐監督起草一份高度機密備忘錄，詳述黃樂受到中國國家安全部吸收、以黃仁勳為目標的情報。這份備忘錄在川普5月訪中前不久，已分送相關安全高層官員。

2026年10月29日，紐時率先披露，美國情報機構認定，與黃仁勳關係密切的黃樂向北京傳遞情報。輝達與黃仁勳當時均稱，雙方往來屬正常客戶互動。

11月7日，金融時報進一步披露，美方情報相信兩人有親密關係。美國眾議員也發函，要求黃仁勳於11月18日出席閉門簡報。

11月8日，黃仁勳發出內部信，承認婚外情並致歉。輝達董事會同日宣布調查，表示沒有理由相信國安或公司機密受損，黃仁勳在調查期間續任執行長。

黃仁勳為何成為中國情報機構的目標？

輝達是AI運算核心晶片GPU的龍頭製造商，對各國發展AI至關重要。美國自2022年起限制向中國出售效能最強的晶片，也讓輝達的出口政策成為美中科技角力的焦點。

黃仁勳對川普的AI與對中政策具有相當影響力。紐時指出，他去年曾說服川普放寬對中國的晶片銷售禁令，兩人後來達成協議，允許輝達向中國出售效能排名第二的晶片，美國政府則抽取25%分成。輝達也已向川普的宴會廳建設基金捐款至少2000萬美元。

川普早就知情？為何沒有採取行動？

紐時報導，川普約一年前已聽取黃仁勳與黃樂相關情報的簡報，但選擇不採取行動。

現任及前任美國官員向紐時表示，川普與黃仁勳的密切關係，阻礙了限制輝達對海外銷售晶片的努力，導致商務部部分調查，以及涉及中國或輝達的貿易制裁提案停滯。

婚外情可能違反輝達哪些規定？

輝達行為準則適用於所有員工及董事會成員，並將「私人關係」列為可能產生利益衝突的情況之一。面臨利益衝突的員工應迴避相關決策，並尋求法律指引。

準則也要求員工，與政府有關聯的人士往來時應審慎，並思考自身行為若公諸於世，是否能為其辯護。違規者可能受到懲處，包括解職。

接下來有哪些調查？目前確認了什麼？

除了輝達董事會的內部調查，美國眾議院3個委員會的共和黨籍主席已要求黃仁勳出席閉門簡報，司法部也已接手聯邦政府對Megaspeed的調查。

黃仁勳目前已承認婚外情，但相關間諜指控仍待調查確認。目前沒有公開證據顯示，他曾向中國情報機構提供公司機密；輝達董事會也表示，沒有理由相信國家安全或公司機密受到損害。

輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。路透
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。路透

黃仁勳 輝達 黃樂

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輝達董事會聲明和黃仁勳致全體員工的電子郵件全文

輝達董事會表示，正調查執行長黃仁勳是否成為外國情治機關的目標。黃仁勳也另行發信，承認婚外情。以下是輝達董事會11月8日聲明，以及黃仁勳致全體員工的電子郵件全文。

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 輝達展開調查

Axios報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在致公司員工的訊息中，承認與一名涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子有婚外情。輝達董事會8日宣布，將對此事展開獨立調查。

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳承認婚外情後，能否保住執行長職位成為焦點。有分析師警告，他可能遭撤換，關鍵在於董事會調查結果。目前輝達董事會仍公開支持他，他將在調查期間繼續領導公司。

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今晨國際頭條一次看／黃仁勳認婚外情疑涉中國情蒐 輝達董事會啟調查

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