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美股期指走低 黃仁勳風波讓台股護盤添亂流

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳婚外情事件影響尚待發酵。按採購成本計算，輝達前十大供應商有五家來自台灣。路透
黃仁勳婚外情事件影響尚待發酵。按採購成本計算，輝達前十大供應商有五家來自台灣。路透

輝達（NVIDIA）董事會著手調查執行長黃仁勳是否曾被外國情治機關鎖定，消息傳出後，那斯達克100和標普500指數期貨走低。周一亞洲早盤，多數股市仍承接上周五美股漲勢，日股上揚，韓股則走弱。對上周已跌入技術性熊市的台股而言如臨大敵，接下來要看調查會不會影響輝達在台投資和合作計畫。

上周五，美國晶片股反彈4.2%，市場對民主黨勝選後可能加強AI監管的疑慮一度減輕。輝達調查消息卻讓美股期指再度走低。AT Global Markets首席市場分析師Nick Twidale認為，輝達在AI產業舉足輕重，投資人難以判斷事件將如何發展，周初亞洲股市買氣可能因此受限。

台股在消息傳出前，已面臨外資持續賣超、新台幣走弱和融資餘額下滑。國內投資人縮減槓桿部位，逢低承接的力道也可能減弱。即使有國安基金護盤和放空限制，台股能否站穩，仍要看外資賣壓是否減輕，以及融資部位是否繼續縮減。

按採購成本計算，輝達前十大供應商有五家來自台灣。路透先前報導，輝達可能在台灣大舉投資先進封裝設施。科技媒體The Information也報導，台積電正為輝達開發3D記憶體，並考慮把業務擴及先進記憶體晶片製造。

對台灣供應商而言，關鍵是董事會調查是否引發進一步國安審查，以及審查是否拖延輝達的投資、合作或採購。若只是股價震盪，眼前影響主要在市場買氣。若投資決策延後、採購時程跟著調整，影響才可能從科技股擴及設備訂單和台灣整體投資。

利率也是本周另一項考驗。美國周二將公布通膨數據，交易員估計聯準會年底前升息的機率接近八成。若數據高於預期，市場可能進一步押注升息，使估值偏高的AI股更難回穩。巴克萊策略師則認為，經濟成長仍有力，企業也可能延續資本支出，未必會大幅下修投資計畫。

黃仁勳 美股 護盤

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