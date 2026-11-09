今晨國際頭條一次看／黃仁勳認婚外情疑涉中國情蒐 輝達董事會啟調查

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

黃仁勳疑遭中國情報人員鎖定 輝達董事會啟動調查

Nvidia's Board Investigates Reports That CEO Was Spying Target After Affair

摘要

輝達董事會宣布調查執行長黃仁勳是否成為外國情報活動目標。黃仁勳承認曾有婚外情，而美國官員懷疑，與他有親密關係的科技業高階主管黃樂（Alice Huang）曾替中國大陸政府蒐集情報。華爾街日報此前披露，美國官員認為，這名曾在資料中心企業Megaspeed任職的中國籍女性，在與輝達合作期間向北京提供資訊。她與黃仁勳沒有親屬關係。

為何重要

輝達是全球先進AI晶片主要供應商，執行長若遭外國情報活動鎖定，將使美國對中技術管制、企業機密與高階主管安全問題受到更嚴格檢視。

華盛頓郵報

密西西比州參議員選舉僅差約2500票 非裔青年逐票追查、力保選票有效

How a Mississippi election came down to the clerk's office

摘要

美國密西西比州聯邦參議員選舉陷入膠著，民主黨候選人柯洛姆（Scott Colom）與共和黨現任參議員海德-史密斯（Cindy Hyde-Smith）一度僅相差約2500票。非裔青年團體先前在鄉村地區積極動員選民，選後又逐一聯繫投下暫定選票的居民，協助補驗身分及確認選票有效性。民主黨在霍姆斯郡（Holmes County）的組織者表示，必須確保選民的每一張選票都獲得計算。

為何重要

民主黨有機會在長期由共和黨掌控的密西西比州取得突破。這場選舉也凸顯基層動員與選票認定程序，在激烈選情中的關鍵作用。

金融時報

黃仁勳承認婚外情 對象疑涉中國情報活動、輝達展開獨立調查

Nvidia's Huang admits to affair after allegations of relationship with Chinese spy

摘要

輝達執行長黃仁勳向員工發信承認對妻子不忠，並向家人及公司道歉。此前金融時報披露，美國情報單位研判，他與新加坡資料中心企業Megaspeed前高階主管黃樂有親密關係，並懷疑黃樂受到中國大陸國家安全部吸收。輝達董事會已委託外部律師協助獨立調查，強調目前沒有理由認為美國國家安全或公司機密已遭損害，黃仁勳將繼續擔任執行長。

為何重要

黃仁勳與川普政府關係密切，並積極爭取放寬AI晶片對中出口限制。這起調查使他的個人關係與美國科技安全政策產生交集。

衛報

艾森科特獲授權組閣 向內唐亞胡盟友招手爭取國會過半支持

Gadi Eisenkot reaches out to Netanyahu allies as he strives to form government

摘要

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）8日正式授權反對派正直黨領袖、前參謀總長艾森科特（Gadi Eisenkot）籌組新政府，期限28天。艾森科特陣營在國會120席中取得48席，總理內唐亞胡陣營則有53席，雙方均未過半。艾森科特公開邀請內唐亞胡領導的聯合黨及極右派盟友加入聯合政府，但要求由自己出任總理。他也批評內唐亞胡讓以色列陷入歷史性危機。

為何重要

艾森科特必須爭取至少61席支持，才有機會取代內唐亞胡。阿拉伯政黨的支持及極端正統派猶太教徒兵役豁免問題，將是組閣關鍵。

路透

共和黨期中選舉慘敗 MAGA支持者開始質疑川普領導、內部路線分歧

'Trump has cost us' : After midterm losses, MAGA asks if it's over

摘要

共和黨期中選舉慘敗後，川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動出現內部裂痕。路透採訪十多名支持者與政治人士，並檢視12850則社群貼文，發現超過兩成自稱MAGA忠實支持者的發文者質疑運動領導與方向。部分人將敗選歸咎於伊朗戰爭、物價上漲及川普未實現承諾。前白宮顧問班農則主張更加堅持民族主義與民粹路線。

為何重要

MAGA長期是川普掌控共和黨的核心力量。敗選引發的內部爭論，將影響共和黨未來兩年的政策路線及2028年總統選舉布局。

美聯社

民主黨準備大規模調查川普政府 司法部長警告可能刑事追究民主黨人

Trump and his Justice Department stand defiant as Democrats ready an investigative blitz

摘要

美國民主黨在期中選舉奪回國會兩院控制權後，準備對川普政府展開一連串調查。川普指控民主黨要求行政部門提供資料形同勒索，司法部長布蘭奇則表示，不排除對民主黨人展開刑事調查。預計接掌眾院監督委員會的民主黨議員賈西亞（Robert Garcia）強調不會退縮。不過，部分民主黨人擔心過度聚焦調查與彈劾，將偏離選民要求降低生活負擔的期待。

為何重要

民主黨即將取得國會調查權，白宮則準備強硬反擊。雙方對抗不僅涉及行政與立法權力界線，也將決定未來兩年國會的政策優先順序。

（本文與AI協作）