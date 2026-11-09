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川普淡化再空襲可能 布蘭特上周重挫逾16%後續跌向97美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
儘管航經荷莫茲海峽的船隻屢遭攻擊，波斯灣原油出口已回升至接近戰前水準。路透
儘管航經荷莫茲海峽的船隻屢遭攻擊，波斯灣原油出口已回升至接近戰前水準。路透

國際油價延續上周跌勢，布蘭特原油期貨跌向每桶97美元。美國總統川普表示，若伊朗核子計畫和重開荷莫茲海峽的談判取得進展，美方極不可能再度空襲伊朗。但美國國務卿盧比歐表示，伊朗提出的條件無法接受，談判離突破還很遠。與此同時，荷莫茲海峽又傳出油輪遇襲。

新加坡時間上午7時，布蘭特原油1月期貨下跌0.9%，報每桶97.40美元，西德州中級原油12月期貨下跌0.5%，報90.42美元。布蘭特上周重挫逾16%，創下2020年4月以來最大單周跌幅。民主黨在美國期中選舉大勝後，交易者認為戰火進一步擴大的可能性降低，油價也從10月底的六個月高點回落。

川普周日接受CNN電話訪問時說，是否再度動武，取決於能否簽署一份有力的協議，必要時仍會下令攻擊。他已承認，伊朗戰爭推高油價和汽油價格，是共和黨期中選舉慘敗的原因之一。

盧比歐啟程前往巴黎出席七大工業國集團（G7）外長會議前表示，儘管多國仍在斡旋，談判進展有限，伊朗部分要求也不切實際。伊朗先前要求美方解除對波斯灣港口的海上封鎖並撤銷制裁，才願展開和談。華府則要求伊朗重開荷莫茲海峽，並在核子計畫上讓步。

主要斡旋國卡達表示，伊朗正研究核子活動相關方案。川普近日也和卡達元首通話，討論如何緩和緊張局勢。但伊朗外長阿拉奇周日說，美國期中選舉後，斡旋方近幾天沒有動作。

英國海事貿易行動辦公室表示，接獲通報指出，一艘油輪周末駛出荷莫茲海峽時遭不明物體擊中。伊朗支持的葉門叛軍青年運動組織（Houthi或譯胡塞）也攻擊沙烏地阿美石油公司位於利雅德的辦公室，沙國隨後摧毀兩座飛彈發射裝置。

儘管航經荷莫茲海峽的船隻屢遭攻擊，波斯灣原油出口已回升至接近戰前水準。彭博調查顯示，石油輸出國組織（OPEC）產量也已回升至同一批成員國2月產量的88%。另一方面，烏克蘭一周內已襲擊第六座俄羅斯煉油廠，加大對俄國能源設施的攻勢。

川普 空襲 伊朗

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