輝達董事會聲明和黃仁勳致全體員工的電子郵件全文

輝達董事會表示，正調查執行長黃仁勳是否成為外國情治機關的目標。黃仁勳也另行發信，承認婚外情。以下是輝達董事會11月8日聲明，以及黃仁勳致全體員工的電子郵件全文。

這一生，家人始終給我愛與支持。我本該以誠實與忠誠回報，卻讓他們失望，傷害了我們共同建立的生活。我會為自己的所作所為，以及造成的傷害，負起全部責任，也接受隨之而來的批評。

我想對妻子和家人說，我愛你們。我知道，道歉無法挽回我做過的事。我希望我們一家人能逐漸走出傷痛，也希望日後能重新贏得你們的信任。

我也想對輝達同事，包括和我共事數十年的夥伴，以及董事會、合作夥伴和世界各地的股東說，我本應做得更好，才不辜負你們。能夠領導輝達，是我一生的榮幸。我的責任是為各位服務，不負各位的信任，但我未能盡到這份責任。我會繼續全心投入輝達，努力重新贏得各位的信任。

針對新聞報導提出的國安疑慮，輝達董事會已啟動獨立調查。我支持這項調查，並將全力配合。我愛我們的國家，也愛我們的公司，會盡力保護輝達，支持美國的國家安全。身為美國人，我深感驕傲與感激。

我的選擇，責任全在我，與家人無關。請尊重他們的隱私。