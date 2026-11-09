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黃仁勳爆婚外情！親口認「我對妻子不忠」 致輝達員工信全文曝光

政策護盤…三大利多齊聚 台股反攻拚回4萬點

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 輝達展開調查

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輝達董事會聲明和黃仁勳致全體員工的電子郵件全文

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達董事會表示，正調查執行長黃仁勳是否成為外國情治機關的目標。路透
輝達董事會表示，正調查執行長黃仁勳是否成為外國情治機關的目標。路透

輝達董事會表示，正調查執行長黃仁勳是否成為外國情治機關的目標。黃仁勳也另行發信，承認婚外情。以下是輝達董事會11月8日聲明，以及黃仁勳致全體員工的電子郵件全文。

輝達董事會聲明

近日有報導指出，執行長黃仁勳成為外國情治機關的目標，輝達董事會因此啟動獨立調查。

調查將由獨立董事組成的委員會監督，並由外部獨立律師協助。

董事會將美國國家安全與經濟安全列為優先考量，這對輝達及股東的利益極為重要。

董事會目前沒有理由認為美國國安或輝達機密受到損害，但調查將檢視所有可得資訊。

黃仁勳全力支持這項調查，並承諾配合。

董事會對黃仁勳及其領導團隊有信心，並將適時公布後續進展。

黃仁勳致全體員工的電子郵件

我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我的所作所為沒有任何藉口。我深感抱歉。

這一生，家人始終給我愛與支持。我本該以誠實與忠誠回報，卻讓他們失望，傷害了我們共同建立的生活。我會為自己的所作所為，以及造成的傷害，負起全部責任，也接受隨之而來的批評。

我想對妻子和家人說，我愛你們。我知道，道歉無法挽回我做過的事。我希望我們一家人能逐漸走出傷痛，也希望日後能重新贏得你們的信任。

我也想對輝達同事，包括和我共事數十年的夥伴，以及董事會、合作夥伴和世界各地的股東說，我本應做得更好，才不辜負你們。能夠領導輝達，是我一生的榮幸。我的責任是為各位服務，不負各位的信任，但我未能盡到這份責任。我會繼續全心投入輝達，努力重新贏得各位的信任。

針對新聞報導提出的國安疑慮，輝達董事會已啟動獨立調查。我支持這項調查，並將全力配合。我愛我們的國家，也愛我們的公司，會盡力保護輝達，支持美國的國家安全。身為美國人，我深感驕傲與感激。

我的選擇，責任全在我，與家人無關。請尊重他們的隱私。

美國 輝達 黃仁勳

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黃仁勳向員工承認婚外情，表示將全力配合調查，期間繼續擔任輝達（NVIDIA）執行長。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

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