本周開盤前 五件國際事不可不知

黃仁勳向員工承認婚外情，表示將全力配合調查，期間繼續擔任輝達（NVIDIA）執行長。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

黃仁勳認婚外情 輝達董事會查間諜疑雲、股價連動合約跌近3%

輝達周日宣布，董事會將由獨立董事組成委員會，並委請外部律師，調查執行長黃仁勳是否成為外國間諜行動的目標。

美國政府懷疑，Megaspeed前主管黃樂被大陸情治機關吸收。輝達董事會表示，目前沒有理由認為美國國安或輝達機密受到損害，但將檢視所有可得資訊。

消息公布後，Hyperliquid平台上連結輝達股價的永續期貨合約跌約2.9%，最低報180.15美元。分析師認為，期中選舉後晶片股賣壓與11月17日財報仍是股價主要變數，更須留意美方是否收緊晶片出口管制。

晶片股急彈能追嗎？通膨、CoreWeave 財報考驗反彈成色

美股上周五靠晶片股反彈止穩，但主要指數周線仍收黑，標普500創2025年4月以來最大單周跌幅。費半和台積電ADR周五分別反彈4.2%和6.3%，周線仍跌12.2%和7.6%。

下周通膨數據，以及CoreWeave、應用材料和思科財報，將考驗反彈能否延續。市場預期Fed 12月升息機率約八成，較高利率可能增加AI建設的籌資成本。投資人也將追問，資料中心限制是否影響工期、採購和獲利。

部分策略師認為，被迫賣壓消退後將浮現機會，但也有人提醒，周五漲勢較像空單回補和逢低買進，AI監管與支出疑慮仍未消除。

藍潮改寫AI投資盤算 四成待建容量遇變數、大型併購搶時間

民主黨期中選舉大勝，資料中心擴建與大型併購都面臨更多變數。Cleanview統計，全美待建容量約四成位於新任州長承諾停止或暫停開發的州。彭博產業研究估計，2027年AI基建支出可能減少5%至7%，最多約10GW資料中心容量無法如期啟用。

企業也加快盤算併購，爭取趁川普政府對交易友善時推進。但民主黨接掌國會兩院後，可透過調查和聽證加強監督。SpaceX與特斯拉合併構想將是考驗；AI股下跌，也讓邁威爾收購Lumentum的全股票交易增加變數。

川普稱談判若有進展「極不可能」再空襲 伊朗卻說斡旋沒動靜

川普周日表示，若伊朗核子計畫和重開荷莫茲海峽的談判取得進展，美方「極不可能」需要再度空襲，但仍保留動武選項。伊朗外長阿拉奇則說，美國期中選舉後，斡旋方近幾天並無動作。

彭博先前報導，伊朗願討論過去拒絕觸及的核子議題，正研究卡達方案。川普近日也和卡達元首通話，尋求全面停戰。

川普承認，戰爭推高油價是共和黨期中選舉慘敗的原因之一。他選後淡化空襲可能性，布蘭特油價一度跌破每桶100美元，但停戰前景仍不明朗。

俄軍傷亡黑箱曝光？外洩資料揭侵烏近40萬死 實際恐更多

彭博取得駭客提供的俄羅斯統計局資料顯示，自2022年全面侵烏至今年8月底，近39.3萬份死亡證明明確記載死因與戰爭有關。失蹤、遺體未辨識及登記延誤，可能讓實際死亡人數更高。

彭博未能完全獨立驗證資料真偽，但未發現造假跡象，數據也大致符合過去官方統計。俄方否認資料外洩。俄烏美官員本周將在阿布達比討論可能的停火條件。