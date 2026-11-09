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黃仁勳爆婚外情！親口認「我對妻子不忠」 致輝達員工信全文曝光

政策護盤…三大利多齊聚 台股反攻拚回4萬點

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 輝達展開調查

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紐時：川普訪北京前 盧比歐示警黃仁勳與中國間諜關係密切

中央社／ 華盛頓8日專電

「紐約時報」今天繼續報導，美國國務卿盧比歐在總統川普5月訪問北京前，已就輝達執行長黃仁勳與中國間諜關係密切，向高階官員提供備忘錄。官員們當時憂心，黃仁勳可能影響川普的人工智慧政策。

「紐約時報」（The New York Times）6日報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與中國籍、新加坡資料中心公司Megaspeed高階主管艾莉絲．黃（Alice Huang，又名Huang Le，譯音黃樂）關係密切，黃姓女子是中國國安部的間諜。「金融時報」（Financial Times）報導，兩人曾交往，但輝達已多次說明兩人互動沒有不尋常。

紐時8日引述曾聽取簡報人士的說法跟進報導，盧比歐（Marco Rubio）今年春天在他監督下起草一份列為高度機密的備忘錄，警示政府高層官員，黃仁勳與一名中國間諜關係密切。

這份文件是由電子監控黃女獲得的機密情報為根據所撰寫。黃姓女子是中國公民，曾擔任一家總部位於新加坡的公司高層，這家公司購買輝達先進人工智慧（AI）晶片，因涉嫌非法輸入中國被調查。

美國官員結論認為，黃姓女子與黃仁勳關係密切，兩人同姓但沒有親屬關係。黃女已被中國最高情報機關國家安全部聘用，擔任間諜。

早前相關報導並未提及盧比歐就事件向政府官員提出警告。黃仁勳是AI爆炸性成長的關鍵人物，在AI事務上對川普（Donald Trump）仍具影響力。盧比歐介入事件凸顯資深官員對這段關係與間諜涉入的高度關切。

匿名知情人士透露，盧比歐的備忘錄在川普5月訪問北京之前，已在持有高階安全許可的官員間傳閱。

報導指出，黃仁勳最初未被列入受邀陪同川普出訪的重要商業科技產業高層名單上，目前不清楚當時未獲邀是否與備忘錄有關。知情人士透露，政府內部已有不少人憂心，黃仁勳會對川普寬鬆監管AI的政策造成影響。

白宮及國務院發言人、涉事黃姓女子均未回應報導。

黃仁勳 盧比歐 間諜

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