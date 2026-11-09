黃仁勳捲女間諜風波 長女突取消赴韓

輝達執行長黃仁勳近期捲入桃色風波，遭爆疑似曾與中國大陸女間諜黃樂交往之際，長女黃敏珊突然取消原訂八日展開的南韓訪問。美國新聞網站Axios報導，相關疑雲引發美國國會關切，民主黨參議員昆斯說，將針對川普政府與黃仁勳報導展開調查。

韓聯社等媒體報導，擔任輝達資深總監的黃敏珊原訂八日抵韓出席在首爾的論壇，並與南韓科學技術情報通信部部長裴慶勳會晤，但臨時因「家庭因素」取消行程。時值黃仁勳捲入間諜案，黃敏珊取消訪韓格外引發關注。

紐約時報日前報導，黃樂是大陸間諜，專門刺探黃仁勳，目的是說服他遊說美國官員，允許晶片出口大陸。金融時報六日報導，黃仁勳與黃樂曾有戀情。相關指控尚未獲證實，輝達與北京政府均否認。

Axios報導，德拉瓦州民主黨參議員昆斯承諾，將針對黃仁勳相關報導展開調查。昆斯發文表示：「我愈了解川普政府、中國間諜與ＡＩ億萬富豪之間這種荒唐的關係，愈確信這個政府所做的一切都涉及貪腐。」

多名共和黨眾議員已要求黃仁勳，就他與黃樂的關係以及輝達保護敏感資訊措施向國會簡報，並要求他在十一月十一日前確定會面日期。輝達多次否認黃仁勳與黃樂的往來超出業務接觸，強調不會向黃樂或任何人分享敏感資訊。

另外，紐約時報實地查訪發現，獲美國商務部批准經手輝達H200晶片的多家大陸企業，疑似是空殼公司，部分企業與美國貿易黑名單公司或大陸軍方承包商有關。

美國商務部今年已批准約廿四家陸企買輝達H200晶片或將晶片組裝成ＡＩ伺服器，包括百度、比亞迪等。

其中，成立十七個月的New Matrix獲准替客戶將H200組裝成ＡＩ伺服器。紐時記者走訪該公司位於北京西北郊工業園區的登記地址，現場是灰色空屋，大樓企業名錄沒有這家公司。企業資料顯示，公司兩名主要股東與大陸私募股權公司智路資本及其創辦人李濱有關。智路資本因協助北京政府收購晶片企業，被美國列入黑名單。

另一家獲准經手H200的企業Maginfra，登記地址只見上鎖房間內有幾張桌椅，沒有招牌，同樓層人員表示未曾看過有人使用。分析人士認為，Maginfra可能源自與大陸軍方合作而遭美國列入黑名單的浪潮集團。

曾任白宮國安會中國事務主任的托賓質疑，商務部與輝達可能沒有充分調查這些公司。美國商務部工業暨安全局說，所有申請都經過國安審查。輝達則說，大陸軍方依賴美國技術並不合理。