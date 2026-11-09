快訊

黃仁勳爆婚外情！親口認「我對妻子不忠」 致輝達員工信全文曝光

政策護盤…三大利多齊聚 台股反攻拚回4萬點

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 輝達展開調查

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳捲女間諜風波 長女突取消赴韓

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
輝達執行長黃仁勳近期捲入桃色風波，遭爆疑似曾與中國大陸女間諜黃樂交往。歐新社
輝達執行長黃仁勳近期捲入桃色風波，遭爆疑似曾與中國大陸女間諜黃樂交往。歐新社

輝達執行長黃仁勳近期捲入桃色風波，遭爆疑似曾與中國大陸女間諜黃樂交往之際，長女黃敏珊突然取消原訂八日展開的南韓訪問。美國新聞網站Axios報導，相關疑雲引發美國國會關切，民主黨參議員昆斯說，將針對川普政府與黃仁勳報導展開調查。

韓聯社等媒體報導，擔任輝達資深總監的黃敏珊原訂八日抵韓出席在首爾的論壇，並與南韓科學技術情報通信部部長裴慶勳會晤，但臨時因「家庭因素」取消行程。時值黃仁勳捲入間諜案，黃敏珊取消訪韓格外引發關注。

紐約時報日前報導，黃樂是大陸間諜，專門刺探黃仁勳，目的是說服他遊說美國官員，允許晶片出口大陸。金融時報六日報導，黃仁勳與黃樂曾有戀情。相關指控尚未獲證實，輝達與北京政府均否認。

Axios報導，德拉瓦州民主黨參議員昆斯承諾，將針對黃仁勳相關報導展開調查。昆斯發文表示：「我愈了解川普政府、中國間諜與ＡＩ億萬富豪之間這種荒唐的關係，愈確信這個政府所做的一切都涉及貪腐。」

多名共和黨眾議員已要求黃仁勳，就他與黃樂的關係以及輝達保護敏感資訊措施向國會簡報，並要求他在十一月十一日前確定會面日期。輝達多次否認黃仁勳與黃樂的往來超出業務接觸，強調不會向黃樂或任何人分享敏感資訊。

另外，紐約時報實地查訪發現，獲美國商務部批准經手輝達H200晶片的多家大陸企業，疑似是空殼公司，部分企業與美國貿易黑名單公司或大陸軍方承包商有關。

美國商務部今年已批准約廿四家陸企買輝達H200晶片或將晶片組裝成ＡＩ伺服器，包括百度、比亞迪等。

其中，成立十七個月的New Matrix獲准替客戶將H200組裝成ＡＩ伺服器。紐時記者走訪該公司位於北京西北郊工業園區的登記地址，現場是灰色空屋，大樓企業名錄沒有這家公司。企業資料顯示，公司兩名主要股東與大陸私募股權公司智路資本及其創辦人李濱有關。智路資本因協助北京政府收購晶片企業，被美國列入黑名單。

另一家獲准經手H200的企業Maginfra，登記地址只見上鎖房間內有幾張桌椅，沒有招牌，同樓層人員表示未曾看過有人使用。分析人士認為，Maginfra可能源自與大陸軍方合作而遭美國列入黑名單的浪潮集團。

曾任白宮國安會中國事務主任的托賓質疑，商務部與輝達可能沒有充分調查這些公司。美國商務部工業暨安全局說，所有申請都經過國安審查。輝達則說，大陸軍方依賴美國技術並不合理。

黃仁勳 間諜 晶片 黃樂 H200

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳捲女間諜風波！美議員批關係荒唐 黃長女突取消訪韓

黃仁勳風波連環爆！輝達晶片銷中疑點重重 紐時查訪驚見空殼公司

黃仁勳長女黃敏珊因家庭因素取消訪韓 多項合作行程喊卡

美情資認定 黃仁勳曾和女間諜黃樂交往

相關新聞

輝達董事會聲明和黃仁勳致全體員工的電子郵件全文

輝達董事會表示，正調查執行長黃仁勳是否成為外國情治機關的目標。黃仁勳也另行發信，承認婚外情。以下是輝達董事會11月8日聲明，以及黃仁勳致全體員工的電子郵件全文。

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 輝達展開調查

Axios報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在致公司員工的訊息中，承認與一名涉嫌為中國大陸從事間諜活動的女子有婚外情。輝達董事會8日宣布，將對此事展開獨立調查。

黃仁勳捲女間諜風波 長女突取消赴韓

輝達執行長黃仁勳近期捲入桃色風波，遭爆疑似曾與中國大陸女間諜黃樂交往之際，長女黃敏珊突然取消原訂八日展開的南韓訪問。美國新聞網站Axios報導，相關疑雲引發美國國會關切，民主黨參議員昆斯說，將針對川普政府與黃仁勳報導展開調查。

本周開盤前 五件國際事不可不知

黃仁勳向員工承認婚外情，表示將全力配合調查，期間繼續擔任輝達（NVIDIA）執行長。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美企再度籠罩通膨烏雲 市場緊盯10月CPI數據牽動Fed決策

AI類股上周遭遇沉重賣壓，美國企業界也再度籠罩通膨疑慮，標普500指數成分企業近期財報說明會提到通膨的次數，增加到820次，為2024年2月來最多，涵蓋能源、原料及物流等成本都走揚，市場緊盯美國本周出爐的10月通膨數據。

AI產業發展三劇本推演「藍潮」效應 悲觀情境：出現大量砍單潮

美國期中選舉民主黨大勝，「藍色浪潮」恐衝擊AI後市，業界研擬AI產業發展三套劇本，最壞的狀況是美國市場大幅衰退，進而出現大量砍單潮；另外，也可能由共和黨掌權的州填補部分民主黨擋掉的AI投資缺口；最好的狀況是歐洲、東南亞等地AI基建催速，完全補上民主黨勝選造成的缺口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。