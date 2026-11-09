美企再度籠罩通膨烏雲 市場緊盯10月CPI數據牽動Fed決策

AI類股上周遭遇沉重賣壓，美國企業界也再度籠罩通膨疑慮，標普500指數成分企業近期財報說明會提到通膨的次數，增加到820次，為2024年2月來最多，涵蓋能源、原料及物流等成本都走揚，市場緊盯美國本周出爐的10月通膨數據。

美國10日將公布10月消費者物價指數（CPI），為12月Fed決策會議前的最後一份CPI報告，將與金融市場動向決定Fed 12月是否升息。目前市場預料12月升息機率約75%，若股市低迷氛圍在未來一個月轉濃，可能使Fed再次按兵不動。

一般預料，10月整體CPI月比升幅將腰斬至0.3%，核心CPI月升幅預估將縮減0.1個百分點，成為0.2%。聯邦政府去年10月停擺，勞工部當時並未公布CPI，因此這次不會公布年升幅。

美國13日將公布的生產者物價指數（PPI）也可能降溫，整體PPI月升幅預料銳減0.9個百分點到0.4%（9月為1.3%），核心PPI月升幅也將下滑0.4個百分點到0.3%。原料商品價格上漲，仍將帶動核心產品價格上漲，且燃料成本推升運輸價格，使服務類物價上升。

PPI報告也有一些與個人消費支出（PCE）平減指數有關的項目，可能使Fed難以對通膨走勢放心，包括醫療價格、飛機票價、電腦軟體及法律服務費用都可能上漲。

觀察家指出，Fed在10月底決議按兵不動後，所面對的最重要情況就是金融市場動盪激烈。美股賣壓是否持續、及其背後原因，可能影響Fed利率決策。

若股市只是短暫的大幅回檔，Fed官員可能不在意，但若投資人對於AI支出的合理性產生重大質疑，導致股市持續下跌，將使金融情勢更趨緊俏，壓縮投資及消費，從而影響經濟成長，則Fed官員將更審慎考慮是否再度升息。

經濟學者表示，如果10月CPI顯示通膨偏弱，加上股市大跌，而且公司債與公債殖利率差距擴大，則12月Fed便有可能再度按兵不動。