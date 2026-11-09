韓券商將推全天交易美股

隨著那斯達克交易所的交易時間將從12月6日起拉長到23小時，南韓券商正與另類交易平台合作，屆時也將為南韓投資人提供幾乎全天候的美股交易服務。

韓國前鋒報報導，那斯達克交易所將從美東時間12月6日晚間9時起，延長交易時間至23小時，每周五天，南韓券商與韓國集保公司（KSD）也正籌備因應。

報導指出，南韓所有券商將從第一天開始給予投資人相應支持，KSD也要求當地託管銀行花旗銀行（Citibank）加強監控並確保交割順利。

南韓券商將結合那斯達克交易所的23小時交易時段、及替代交易平台Blue Ocean額外提供的一小時交易時段，讓當地投資人全天候交易美股。

其他市場的券商則採取較審慎作法，日本與台灣預料只有少數大型券商或聚焦海外市場的券商會採用，中國大陸的相關活動主要集中在法人。

隨著全球市場競爭加劇，韓國交易所（KRX）也打算逐步延長交易時間，9月宣布分階段導入24小時交易的計畫，規劃在2027年底前建置單一報價看板的IT基礎設施，第一步是先開設盤前交易時段，建立12小時交易機制。