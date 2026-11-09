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「輝達親兒子」CoreWeave財報 關鍵風向球
有「輝達親兒子」之譽的AI雲端業者CoreWeave已致函德州州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa），尋求當前和未來在德州的資料中心計畫合作。
CoreWeave預計10日公布上季財報與後市展望，分析師認為，該公司將面對這波對AI資料中心的焦慮氛圍，市場對CoreWeave財報會議如何反映，是近期觀察AI股人氣動向另一個關鍵風向球。
彭博資訊報導，CoreWeave共同創辦人暨執行長英崔特（Michael Intrator）在這封信向希諾霍薩表示，「您已明確表達，資料中心的成長必須有利於德州」，「我們強烈支持這項原則」。「我們樂見有機會和您的交接團隊合作，以負責任完成已承諾的計畫，以及建立清楚而長久的未來發展標準」。
隨著美國選民對資料中心的反感日增，承諾限制AI基建潮的民主黨，已在美國期中選舉大勝，希諾霍薩在競選期間承諾，會暫停全州的資料中心計畫，並規劃多項計畫，包括加強監管以「平衡」德州對企業友善的名聲。
此外，CoreWeave將於10日發布上季財報。分析師預期，儘管資料中心開發案在選後可能面臨更嚴格的監管，但採購訂單不太可能大幅減緩，上季營收預料將成長逾一倍，維持該公司一年前上市以來的趨勢。
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