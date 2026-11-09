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美國會要嚴管AI資料中心的建置 新興雲端業者恐遭重擊
新興雲端服務供應商（Neocloud）先前因為籌資困難，引發外界對AI產業泡沫化疑慮，現在民主黨在美國期中選舉大勝，美國國會要嚴管AI資料中心的建置，使得新興雲端業者可能遭受第二次重擊，市調機構顧能甚至預估，八成的新興雲端服務供應商恐在2030年前消失。
顧能表示，AI產業在基礎設施上的支出，遠超過他們能實際賺回的金額。光是2026年，AI供應商就預計投入近1兆美元（約新台幣32.3兆元）在硬體與資料中心設施，2027年至2030年間還將再投入6兆美元（約新台幣194.1兆元）的資本支出。
顧能估計，在同一期間，來自企業與消費端的AI總營收頂多達到約3.6兆美元，龐大的資本支出短期無法回收。
顧能資深總監分析師Will Sommer指出：「到2030年，AI資料中心業者需要累計創造8.5兆美元營收，才能支應已宣布的資本支出、融資成本，以及12%的投入資本報酬率。」
因此，超過3.5兆美元的AI基礎設施支出，在2030年底前恐面臨資產減損風險。Sommer補充，由於多數新雲端服務商是採用輕資產商業模式，「不到一半的AI營收，會流向擁有大量AI基礎設施的供應商。」
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