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三星德州廠傳明年量產

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

韓媒報導，三星電子的美國德州新廠，在延誤兩年後，準備最快今年12月啟動試產，明年進入量產。

韓國前鋒報報導，三星正在德州泰勒市晶圓廠安裝製造設備、設置生產線、測試效能，可能在12月中下旬試產，但還沒確認日期。試產是在正式商業生產前，測試設備和製造流程。

三星已表示，泰勒市首座工廠預計今年底前全面運轉，明年會擴大生產。該廠擬於明年下半年生產特斯拉的新一代I6晶片。這座泰勒市晶圓廠2022年動工，原定2024年啟動生產，但延後約兩年。

三星預定本月開始建造泰勒的第二工廠，估計2030年量產。產業消息人士指出，這座工廠將取得超微和輝達的高頻寬記憶體（HBM）邏輯基礎晶粒訂單。

三星的美國子公司「三星奧斯汀半導體」，也在招募專精蝕刻、金屬化、離子植入的工程師，還有訓練新員工的技術指導員。

另一方面，數據顯示，在人工智慧（AI）晶片超級周期幫助下，三星可望成為首家現金資產超過200兆韓元（1,466億美元）的南韓企業。

該公司第3季現金和約當現金估計達到214.8兆韓元，比去年同期增加近一倍。總資產則達到791.8兆韓元。

德州 三星電子

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