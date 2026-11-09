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選前大力支持川普 美幣圈憂民主黨秋後算帳

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國民主黨在這次期中選舉贏得國會參、眾兩院控制權，讓幣圈人人自危。（路透）
美國民主黨在這次期中選舉贏得國會參、眾兩院控制權，讓幣圈人人自危。（路透）

美國民主黨在這次期中選舉贏得國會參、眾兩院控制權，由於選前民主黨大力抨擊總統川普與加密幣產業的關係非比尋常，指控許多相關措施搞自肥且有利益衝突之嫌，因此現在幣圈人人自危，等著面對民主黨的選後算帳。

川普曾誓言，要讓美國成為「世界加密幣首都」，從他去年上任以來，積極鬆綁對加密產業的監管，簽署相關的重大法案，還特赦幣安共同創辦人趙長鵬等幣圈大佬。

引發更大爭議的是，川普本人也大大受惠於數位資產熱潮。英國金融時報（FT）的資料顯示，去年他靠著銷售加密幣和代幣的授權等，賺進超過11.6億美元。就連白宮的宴會廳修建案，也接受了來自幣圈的捐款。

預計出任下任聯邦眾議院監督委員會主席的民主黨加州眾議員賈西亞（Robert Garcia），已表示民主黨將啟動調查，包括對川普家族與他們在加密幣的獲利。

幣圈在這次期中選舉，透過名為Fairshake的超級「政治行動委員會」 （PAC），以及另一個由穩定幣巨頭Tether等資助的PAC，砸下超過2億美元，但在多場重金押注的關鍵選戰都宣告敗北。

川普上任這兩年來，布魯門索（Richard Blumenthal）和華倫等民主黨議員，不斷就加密幣業者涉嫌涉及洗錢、規避制裁等非法活動的指控，去函要求幣安和Tether等業者要求提供資料，但這些業者大多敷衍以對，為充分調查。如今民主黨重新掌握國會兩院，有權運用傳喚權，強制要求這些企業提供文件等，如果他們再忽視，可能遭以藐視國會罪處理，面臨民事或刑事法律責任。

川普在加密幣的獲利，大多數都是來自家族企業World Liberty金融公司，這家公司勢必也將成為重點調查對象。

民主黨 幣安 川普

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