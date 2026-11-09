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巴隆：資料中心終將成大贏家 AI正成為大勢所趨

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
巴隆金融周刊（Barron's）分析，資料中心終將成為選後的大贏家，AI正成為大勢所趨，企業正競相整合以提高生產力，而選舉結果恰好給了資料中心業者減緩支出的完美藉口，有助緩解過度支出與投資回報的憂慮。AI示意圖。 路透
巴隆金融周刊（Barron's）分析，資料中心終將成為選後的大贏家，AI正成為大勢所趨，企業正競相整合以提高生產力，而選舉結果恰好給了資料中心業者減緩支出的完美藉口，有助緩解過度支出與投資回報的憂慮。AI示意圖。 路透

美國期中選舉出現「藍色海嘯」，衝擊市場對AI發展的信心，但巴隆金融周刊（Barron's）分析，資料中心終將成為選後的大贏家，AI正成為大勢所趨，企業正競相整合以提高生產力，而選舉結果恰好給了資料中心業者減緩支出的完美藉口，有助緩解過度支出與投資回報的憂慮。

資料中心已成為期中選舉期間的政治與市場熱議話題，不管是選民的反彈、或是AI支出衝擊科技巨擘的自由現金流。

巴隆認為，民主黨大獲全勝，不會導致AI資料中心支出驟停，但打造或投資資料中心的企業，可能必須展現資料中心將利大於弊，包括承諾水電用量不會衝擊當地社區，雖將侵蝕利潤，卻能贏得關鍵的地方支持，Google和OpenAI便朝這個方向前進。

時值科技業者砸大錢於AI基建引發市場憂慮，若聯邦政府與各州立法強迫超大規模雲端業者放慢興建資料中心的腳步，給了科技巨擘縮減支出的完美藉口，而且來自現有資料中心容量的營收仍不受影響，從而有利改善自由現金流與股價。

此外，當局加強管制，也將嘉惠超大規模雲端業者，因為資料中心供應將受限，擁有最多資料中心容量的企業，將獲得更強的議價權。

記憶體也依然嚴重供不應求，三星、SK海力士及美光未來幾年的產能都已銷售一空。

ClearBridge投資公司投資組合經理人馬瑟指出，AI支出只會稍微調整、不會出現巨變，只要AI基建狂熱不受影響，記憶體類股「看來超級便宜」。

巴隆建議，同時持有景氣循環類股與記憶體業者股票的槓鈴策略，仍有其價值，既能受惠於美國經濟的強勁擴張，又能參與AI熱潮。

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