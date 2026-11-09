AI產業發展三劇本推演「藍潮」效應 悲觀情境：出現大量砍單潮

美國期中選舉民主黨大勝，「藍色浪潮」恐衝擊AI後市，業界研擬AI產業發展三套劇本，最壞的狀況是美國市場大幅衰退，進而出現大量砍單潮；另外，也可能由共和黨掌權的州填補部分民主黨擋掉的AI投資缺口；最好的狀況是歐洲、東南亞等地AI基建催速，完全補上民主黨勝選造成的缺口。

法人指出，美國是全球最大AI基建市場，若美國市場熄火，牽動台積電（2330）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）等指標台廠，乃至於記憶體、PCB、被動元件等各類關鍵零組件供應商，先前掀起的漲價缺貨行情可能戛然而止。對台廠來說，不確定性就是最大的利空，業界嚴陣以待，隨時調整產能與出貨。

研調機構Statista統計，截至2026年10月，美國共有5,044座資料中心，領先全球，接下來依序是英國595座、德國580座、中國大陸443座、法國401座、印度338座、澳洲337座、加拿大299座、義大利273座、日本269座等。美國是全球資料中心領頭羊，也是最大投資國，對全球AI產業影響最大。

市調機構Synergy Research Group指出，截至今年首季，美國市場支配全球超大規模雲端業者（Hyperscale）資料中心產能，全球前20大的大型雲端公司的資料中心，其中15家位於美國，前20大也占據全球60%資料中心產能。

從地區來看，美國德州過去一年超大規模雲端業者產能成長71％，全球平均只成長36%，其他高成長的區域還包括印第安納州、田納西州、維吉尼亞州南部、中國大陸廣東省、馬來西亞柔佛、印尼雅加達等。

同時，主要的大型雲端服務供應商（CSP）正擴大他們在全球資料中心的影響力，亞馬遜、Google與微軟等三家CSP占據全球57%超大規模雲端業者的資料中心產能。

對於民主黨大勝對AI產業的影響，業界推演三套劇本應對。首先，是全美AI建置全數放緩，這樣的狀況最為嚴重，即便既有申請投資可以進行，對2027年影響有限，供應鏈出貨短期正常，但2028年需求將受波及，未來恐陸續出現資料中心砍單甚至違約潮，牽動所有供應鏈出貨與報價。

第二，是民主黨轄下州的需求轉移至共和黨掌握的州，填補民主黨砍掉的建置量，這是相對溫和的劇本；第三是歐洲、東南亞加快建置，補上美國缺口。

業界大咖也正嚴密關注後市發展。Meta總裁麥考密克（Dina Powell McCormick）不諱言，美國期中選舉後，新建資料中心將面臨更嚴格的審查，動工難度非常高。如今每家超大規模雲端業者都在思考，是否需要在美國境外建置，並稱地理分散，是分散投資風險的明智策略。