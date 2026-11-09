Anthropic 重金買發電設備

Anthropic傳出以34億美元，敲定一項接手燃氣發電機訂單的大型交易，顯示人工智慧（AI）公司為了爭奪稀缺的發電設備，以滿足資料中心的用電需求，正日益深入能源業，甚至跳過中間商，直接掌握設備供應。

英國金融時報（FT）報導，Anthropic在9月下旬，以34億美元取得原由德州設備供應商OnePWR Solutions持有的一份採購承諾，內容是要採購發電容量1.7百萬瓩（GW）的重型發電機。

知情人士表示，OnePWR兩年前就向卡特彼勒（Caterpillar）訂購了發電機，但需要融資來完成這筆交易。Anthropic原本計劃成為OnePWR的客戶，但最後改為直接向卡特彼勒接手這份設備訂單。

Anthropic並未收購OnePWR，但協議內容包含安裝發電機所需的工程和建造能力。

這項交易是AI公司已知最大一筆的發電設備採購交易，凸顯出對電力的競爭，正讓科技公司不斷深入能源業。AI開發商通常仰賴公用事業和專門電力公司提供電力，但隨著對燃氣渦輪和發電機的需求激增，以及生產交貨時間愈拉愈長，AI公司正直接掌控生產製造。