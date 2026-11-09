美銀：AI股遭拋售後 買入台幣機會來了

美國銀行（BofA）認為，AI概念股遭遇拋售後，新台幣和韓元出現買入機會。

美銀全球研究部門亞洲外匯利率策略主管皮隆（Claudio Piron）表示，新台幣和韓元近來隨AI類股走弱，然而台灣與南韓的經常帳順差規模，為投資人建立多頭部位提供相當大的支撐。

皮隆接受彭博電視訪問時說：「這個因素將發揮作用。我認為目前價位，為投資人建立韓元和新台幣多頭部位，提供了機會。」

他提到，新台幣是亞洲貨幣中，與AI指數型基金（ETF）相關性最高的貨幣。最近新台幣走貶，主要是部位受創，較不是基本面惡化。

皮隆也認為，帶動美元走強的「美國例外論」已經褪色。他估計美元兌韓元匯率，今年底將跌至1美元兌1,330韓元，明年第1季再跌至1,300韓元。

針對南韓股市，KB金融集團全球策略師金彼德（Peter S. Kim，譯音）說，韓股崩跌為願意等待的投資人創造買點。