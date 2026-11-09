黃仁勳長女訪韓突喊卡 取消會晤南韓副總理、主持 AI 論壇

南韓媒體報導，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國大陸間諜爭議之際，他的長女、輝達資深總監黃敏珊（Madison Huang）原定本周造訪南韓的行程，突然因家庭因素而取消，她與南韓官員會面、AI新創夥伴關係論壇等原定行程，也因此取消。

韓聯社報導，黃敏珊原本計劃8日抵達首爾，參加預定9、10日登場的「2026年輝達首爾人工智慧（AI）日」活動，並與南韓官員會面。她原訂8日下午和南韓副總理裴慶勳，9日共同主持「韓國AI新創夥伴關係論壇」。但報導引述知情人士說，她的訪韓行程據信是因為家庭因素，突然取消，但未透露細節。

知情人士也說，儘管黃敏珊缺席，輝達主辦的活動將如期舉行，韓國AI新創夥伴關係論壇則將改由輝達副總裁塔拉（Deepu Talla）代為出席。

一些產業觀察家揣測，之前媒體報導，一名被懷疑是中國大陸間諜的女子和黃仁勳有親近關係，可能影響了黃敏珊取消南韓行程的決定。輝達發言人則表示，黃仁勳和這名女子的互動，和所有商業會晤一樣，沒有不尋常。