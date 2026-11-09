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ECB總裁接班戰升溫 荷蘭、西班牙推兩大央行前總裁角逐

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在歐洲央行（ECB）總裁拉加德表明將提前卸任後，荷蘭與西班牙都已提名接任人選，目前形成兩強角逐格局。

歐元集團主席、希臘財長皮爾拉卡基斯（Kyriakos Pierrakakis）6日表示，荷蘭和西班牙都已提名ECB總裁人選，荷蘭提名該國央行前總裁諾特（Klaas Knot），西班牙提名曾任該國央行總裁的國際清算銀行（BIS）總經理德科斯（Pablo Hernandez de Cos），「歐元集團將在11月9日的下次會議，評估這些候選人」。

雖然截至布魯塞爾時間6日下午5時的期限前，沒有其他候選人獲提名，但隨著政治博弈展開，最後階段仍可能突然出現新的競爭者，一如拉加德在2019年突然獲提名。歐洲各國領袖擁有最終決策權，使各界關注歐盟預定13日舉行的非正式峰會、及26-27日舉行的特別峰會。

除了拉加德將在明年2月7日提前卸任，決策委員施納貝爾（Isabel Schnabel）也將在明年1月提前離開，首席經濟學家雷恩（Philip Lane）任期將在明年5月屆滿，六人執委會的改組幅度為ECB成立以來之罕見。

若諾特出任總裁，還將涉及第四個職位變動，因為同屬荷蘭籍的ECB官員艾德森（Frank Elderson）將須卸任。

ECB 拉加德 希臘

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