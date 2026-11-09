陸企獲准買輝達晶片疑點重重…通過審查企業可能與遭美制裁公司有關

美國商務部批准數十家中國大陸企業，向輝達（NVIDIA）採購H200晶片，但媒體調查發現，一些通過審查的陸企與遭到美國政府制裁的公司有關，疑似提供掩護，引發國安疑慮。

紐約時報調查發現，陸企「New Matrix」通過商務部審查能購買H200，但在中國大陸境內，幾乎沒有證據顯示該公司確實存在。

New Matrix地址登記在北京西北郊區的新建工業園區，但所在大樓的名冊卻沒有New Matrix的名字，登記辦公室內空蕩蕩，連工業園區的物業管理處也沒有New Matrix任何紀錄，讓人質疑這家公司的幕後人物。

中國企業登記資料顯示，New Matrix所有人與當地的知名私募股權基金有關，但該基金2024年被美國政府列入貿易黑名單。分析師推測，New Matrix或許是基金關聯企業的掩護公司。

另一家獲准取得H200的企業Maginfra，也有類似情況。紐時記者9月走訪登記地址，只見上鎖的房間內擺著幾張桌椅，沒有招牌。分析人士認為，Maginfra可能源自遭美國列入實體清單的浪潮集團（Inspur），雙方人員及專利有所重疊，也都有政府持股。

紐時調查還發現浙江銀盾雲科技，與潤澤智算科技集團股份有關，後者曾為軍方承包商提供服務。前白宮國安委員會中國事務主任托賓坦言：「我非常擔心，商務部與輝達均未進行盡職調查，以確保遵守許可條款。」

紐時指出，拜登時期擔心AI晶片會被北京用於發展軍事，更廣泛限制相關晶片的銷售，但川普總統在輝達執行長黃仁勳的遊說下，鬆綁了部分限制。