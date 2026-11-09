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橄欖大豐收…西班牙橄欖油卻遭下令減供 強制調節措施引發業者反彈

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
西班牙農業部為穩定橄欖油價格，下令要求生產商本產季減少供應。 （路透）
西班牙農業部為穩定橄欖油價格，下令要求生產商本產季減少供應。 （路透）

隨著9月起的這個產季橄欖預料將大豐收，西班牙農業部為穩定橄欖油價格，破天荒下令要求橄欖油生產商本產季減少供應12%，為歷來首度實施這類強制調節措施，引發業者反彈。

全球最大的橄欖油生產國西班牙當前產季因今年春季雨水充足，加上氣溫一直適宜，估計橄欖將大豐收，產量將年增23%至近160萬噸，為歷來第四多。

農業部在6日要求橄欖油生產商即日起，先把12%的橄欖油產量存放在自家農場、或是寄存在第三方設施，直到2027年9月底。此舉約將從市場上移除18.8萬噸的橄欖油供應。

農業部說，這項措施的「目標是規範供應，以改善並穩定市場與相關產業的機能」，「確保農民收益，同時保護橄欖油買家的利益」。

有「液態黃金」之稱的橄欖油，已因供應充沛，特級初榨橄欖油價格在10月底跌至五年低點，安達魯西亞的橄欖油價格在10月底當周末均價為每公斤2.93歐元，約兩個月內跌了15%左右。

不過，西班牙橄欖油業者對政府意圖支撐價格的作為，並不領情，強調橄欖油是全球性的市場，而限制供應命令卻只約束西班牙生產商。

大宗商品數據業者Expana資深分析師霍蘭德則是指出，隨著時間過去，橄欖油品質會變差，存放幾個月後，「特級初榨」可能不再「初」也不再「特級」了。他也說，大型橄欖油買家早已擁有大量供應，西班牙政府要求農民先保留一些產量，對市場價格的立即影響不大。

西班牙這次的調節措施雖是史無前例，但歐盟其實允許這類保留橄欖油供應的作法，只要不會導致嚴重的市場扭曲。根據歐盟和西班牙法規，若既有庫存加上預估產量，達到過去六個產季平均產量的120%時，便能                  採行這類供給調控。

2022至2023連兩年的產季因高溫和乾旱，造成橄欖油產量低落，帶動價格衝上新高，促使許多消費者改買葵花油，之後橄欖油市場已逐步復甦。

橄欖油 西班牙

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