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AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她的投資露端倪

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。美聯社
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。美聯社

美國民主黨在這次期中選舉大勝，掀起「藍色海嘯」，引爆AI概念股賣壓，主要是民主黨的立場讓投資人擔心，資料中心建設和AI產業的大好前景將受阻。但從民主黨內一位大老級人物的投資組合來看，市場會不會是反應過度？

富比世（Forbes）選前一篇報導指出，截至10月9日，前眾議院議長裴洛西的家庭，總計持有1,600萬至7,500萬美元與資料中心相關資產，包含輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、英特爾、Palo Alto Networks和Bloom能源等企業。

這些交易以裴洛西之夫保羅‧裴洛西（Paul Pelosi）的名義進行，投資規模也高居國會之冠。

據富比世統計，今年5月，保羅的帳戶買進價值100萬至500萬美元的英特爾選擇權。到了7月24日，保羅又增持英特爾股票，並購買價值200萬至1,000萬美元的AI資料中心供電的燃料電池系統業者Bloom Energy股票和選擇權。 四天後，他又增持了價值100萬至200萬美元的Bloom Energy股票。

然而，將近兩個月後的9月18日，111位眾議員聯名致函科技業領袖，呼籲對資料中心建設制定嚴格的監管措施，包括與地方社區簽訂利益協議、要求業者支付符合現行標準的工資，以及承諾減輕對環境的影響。

這封由民主黨議員占簽署人絕大多數的公開信警告：「如果你們達不到這些標準，且無法為資料中心所在地社區帶來安全且直接的利益，我們將反對這些資料中心興建。」

簽署者中不乏重量級人物，其中就包括裴洛西。

不過，富比世也指出，裴洛西並未支持國會提出的所有資料中心監管提案，其中多項是由民主黨進步派議員提出，包括暫停資料中心建設、禁止在公有土地興建資料中心等。

裴洛西也不是唯一押注AI資料中心的國會議員。根據富比世分析，眾議院有數百名議員持有資料中心相關投資，估計總額至少4,500萬美元，且前五大持有者中有四位是民主黨人。

裴洛西已於2025年11月宣布不尋求連任，本屆任期將於2027年1月3日結束，她長達40年的國會生涯將就此畫下句點。

投資人 海嘯 博通 英特爾 裴洛西

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